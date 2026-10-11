Папа Лъв XIV: Ще се подложа на операция заради възел в белия дроб

Интервенцията е насрочена за следващите дни в римската болница „Джемели"

Папа Лъв XIV съобщи лично на вярващите, че през следващите дни ще се подложи на хирургическа интервенция за отстраняване на възел в белия дроб, открито при скорошни медицински изследвания. Новината беше обявена в неделя, след традиционната молитва „Ангел Господен", когато Светият отец се обърна към събралите се на площад „Свети Петър" поклонници и вярващи.

„Неотдавна, по време на някои медицински изследвания, лекарите откриха локализиран възел в белия ми дроб. Той беше установен в много ранен стадий и е добре ограничен", съобщи папата. След като се е консултирал секспертите, той е решил да последва препоръките им и да се подложи на операция за отстраняването му.

„Лекарите смятат, че е уместно да се намеси хирургически и затова, следвайки техните съвети, реших да се оперирам, за да го отстранят. Интервенцията вече е насрочена за следващите дни", заяви Лъв XIV.

Съобщението изненада вярващите, тъй като досега не бяха известни сериозни здравословни проблеми на 71-годишния понтифик. Папата е известен с активния си начин на живот и интереса си към спорта, включително тениса и плуването.

Най-важният елемент в официалното съобщение е, че образуванието е открито в много ранен стадий и е добре локализирано. Тези уточнения дават основания за предпазлив оптимизъм, но сами по себе си не позволяват да се правят заключения за естеството на възелчето.

Възлите в белия дроб могат да имат различен произход. Те невинаги са злокачествени, а оценката им зависи от множество фактори – от изследванията, размерите, характеристиките на образуванието, медицинската история на пациента и, когато е необходимо, резултатите от хистологичния анализ.

Към момента на обявяването на новината Ватиканът не е съобщил, че става дума за рак, нито е предоставил подробности за размера на образуванието, конкретния вид операция или резултатите от допълнителните изследвания. Следователно диагнозата не бива да се предрешава. Според информацията, разпространена от директора на пресцентъра на Светия престол Матео Бруни, интервенцията се очаква да бъде извършена в първите дни на следващата седмица в римската университетска болница „Агостино Джемели". Очакваният период за възстановяване е приблизително една седмица.

Това е първият сериозен здравословен проблем, за който се съобщава публично след избирането на Робърт Франсис Превост за папа през май 2025 г. До този момент неговият понтификат не беше белязан от значими медицински тревоги. Самият папа не драматизира ситуацията. Съобщението му беше кратко и ясно. В края на обръщението си Лъв XIV благодари на хората за духовната им близост и се обърна към тях с молба за молитва.

Предстоящата интервенция поставя въпроса за графика на Светия отец през следващите седмици. В програмата му е предвидено апостолическо пътуване до Латинска Америка през ноември, включващо Уругвай, Аржентина и Перу. Към момента не е обявено дали операцията и периодът на възстановяване ще наложат промени в маршрута или датите на посещението. Папата специално помоли вярващите да се молят за предстоящото му пътуване до Перу.

Развитието на ситуацията ще зависи от медицинските резултати и от това как ще протече възстановяването. Засега официалната информация остава ограничена до планираната операция и очаквания приблизително едноседмичен период за възстановяване.

Предстоящото лечение на Лъв XIV насочва вниманието към една от най-известните университетски болници в Италия -„Агостино Джемели". За римляните тя е голям медицински комплекс, а за католическия свят името й е свързано с едни от най-трудните моменти в здравната история на съвременните понтифици.

Именно там папа Йоан Павел II беше лекуван многократно през своето дълго управление, продължило от 1978 до 2005 г. Там беше хоспитализиран и папа Франциск, който премина през няколко лечения и хирургически интервенции през своя понтификат.

Историята на болницата започва много преди тя да се превърне в символ на папската медицина. На 5 ноември 1961 г. папа Йоан XXIII открива медицинския факултет на римския католически университет „Сакро Куоре". Строителството на болничния комплекс, носещ името на отец Агостино Джемели, започва на 22 юни 1962 г., а официалното му откриване е на 10 юли 1964 г.

Първоначално болницата разполага със 70 легла и две основни клинични структури по хирургична и по медицинска патология. Постепенно тя се разраства и се превръща в голям университетски център, в който медицинското обслужване е тясно свързано с обучението на лекари и научните изследвания.

През 2015 г. болницата придобива юридическата форма на фондация с нестопанска цел, като запазва тясната си връзка с католическия университет. През 2018 г. получава статут IRCCS -това е италианско признание за институции, съчетаващи високоспециализирана медицинска помощ и научноизследователска дейност.

Днес „Джемели" разполага с широк спектър от медицински специалности и модерни хирургически технологии. Развитието на онкологията, диагностиката и минимално инвазивната хирургия е част от стремежа му да осигурява комплексно лечение на пациентите. Репутацията на болницата не се изгражда единствено върху медицинските технологии. Тя се основава и на способността да обединява различни специалисти в диагностиката и лечението на сложни заболявания.

Йоан Павел II: атентатът, който завинаги свърза папата с „Джемели"

На 13 май 1981 г. светът е разтърсен от покушението срещу Йоан Павел II на площад „Свети Петър". Папата е прострелян от Мехмет Али Агджа по време на общата аудиенция и е откаран по спешност в болницата „Джемели". Това е началото на връзка, която ще продължи почти до края на неговия живот. Първоначалното му хоспитализиране продължава от 13 май до 3 юни 1981 г. Само няколко седмици след завръщането си във Ватикана понтификът отново е приет в болницата, този път за продължително лечение и хирургическа намеса, последвани от усложнения. Вторият престой продължава от 20 юни до 14 август 1981 г., общо 55 дни.

През следващите години Йоан Павел II отново и отново се връща в „Джемели" за различни интервенции. Според историческата справка на Vatican News между 1981 и 2005 г. Йоан Павел II е бил хоспитализиран в „Джемели" десет пъти и е посещавал комплекса още три пъти по официални поводи. Именно заради тези многобройни престои папата започва да нарича болницата „Ватикан номер три". „Ватикан номер едно" е площад „Свети Петър", а „Ватикан номер две" -лятната папска резиденция в Кастел Гандолфо.

Днес пред входа на „Джемели" посреща пациентите и посетителите статуя на полския папа, изработена от бял карарски мрамор от скулптора Стефано Пиероти и поставена през 2009 г. В комплекса има и изложба, посветена на Йоан Павел II, както и параклис, носещ неговото име.

След Йоан Павел II и за друг понтифик „Джемели" се превръща в символ на медицинска грижа - папа Франциск.

През юли 2021 г. той е приет за операция на дебелото черво заради симптоматична дивертикуларна стеноза. През март 2023 г. е хоспитализиран за лечение на пневмония, а през юни същата година се подлага на операция за отстраняване на сраствания и възстановяване на коремна херния.

През февруари 2025 г. Франциск отново е приет в болницата, този път заради усложнена респираторна инфекция, която се развива в двустранна пневмония. Болничният му престой продължава седмици и предизвиква международно внимание заради напредналата му възраст и крехкото здравословно състояние.

И при Франциск, както и при Йоан Павел II, болницата се превръща в място, където медицинските бюлетини се следят от милиони хора, а всяка новина за състоянието на пациента придобива значение далеч отвъд медицината.

Въпреки това историята на двамата папи не бива да се разглежда като доказателство, че всички понтифици непременно се лекуват там. Бенедикт XVI, например, не е бил хоспитализиран в „Джемели" по време на своя понтификат, макар да е посещавал медицинския факултет и болницата по други поводи.

Изборът на „Джемели" е свързан преди всичко с нейната медицинска експертиза, университетския й профил и възможността за комплексно лечение. В нея работят специалисти в широк спектър от области, а диагностиката и терапията се основават на сътрудничеството между различни медицински екипи.