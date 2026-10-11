Най-малко 109 мигранти загинаха при инцидент с лодка край бреговете на Джибути

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Най-малко 109 мигранти са загинали, а още 116 души са в неизвестност след инцидент с лодка край бреговете на Джибути, съобщи Международната организация по миграция (МОМ), цитирана от ДПА.

Плавателният съд е пътувал от Джибути към Йемен, посочват от организацията. Сред загиналите има 52 мъже, 42 жени и 15 деца, уточняват от МОМ.

„Това е огромна загуба на човешки животи", заяви Александър Коасак, ръководител на мисията на МОМ в Джибути.

„Нашите екипи са на място и работят съвместно с местните власти за оказване на спешна помощ. Тази трагедия е ярко напомняне за опасностите, пред които са изправени мигрантите по този миграционен маршрут в търсене на икономически възможности", заяви Коасак.

Според оцелелите лодката се е преобърнала в четвъртък вечерта близо до пристанището на град Обок в северната част на Джибути.

Повече от 80 души са оцелели след корабокрушението, като всички са граждани на Етиопия, казаха още от МОМ, предава БТА.