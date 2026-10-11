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11 загинали и 27 ранени при катастрофа с туристически автобус в Турция

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линейка СНИМКА:PIXABAY.COM

Общо 11 души са загинали, а 27 души са били ранени в катастрофа на туристически автобус и теглич за пътна помощ край град Маниса, Западна Турция, съобщи турската телевизия НТВ.

Произшествието е станало тази сутрин в около 11 ч. Туристически автобус се е сблъскал с теглич на пътна помощ на магистралата Гебзе-Орхангази-Измир близо до пунктовете за пътни такси край град Акхисар, окръг Маниса, Западна Турция, пише БТА. 

След получаване на съобщението множество линейки, пожарни коли и полицейски екипи са изпратени на мястото на катастрофата. Ранените са настанени в болниците. Един от тях е в тежко състояние, заяви валията на Маниса Вахдеттин Йозкан.

По думите му е започнало разследване за причините от републиканската прокуратура. Не се съобщават данни за пътниците в автобуса. Очаква се по-късно да бъдат съобщени имената на загиналите и ранените граждани.

линейка СНИМКА:PIXABAY.COM

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