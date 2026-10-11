Зеленски: Украйна ще спре с атаките по руски рафинерии, ако Москва престане с нейните

Украйна няма да поразява повече руски рафинерии, ако Москва престане с атаките си срещу украинската енергийна инфраструктура. Това заяви президентът Володимир Зеленски, цитиран от украински медии и от Франс прес.

„Украйна ще бъде готова да преустанови ударите по руските петролни рафинерий, ако Русия престане да поразява нашата енергийна инфраструктура. Всяка мярка за деескалация трябва да бъде реципрочна и да бъде обвързана с конкретни гаранци", заяви Зеленски в Екс, пише БТА.

Той припомни и за последните руски атаки срещу Украйна.

„Благодарен съм на всички наши служби за спешно реагиране, които винаги са до нашите хора и отстраняват последствията след жестоките руски удари. Едва тази сутрин приключиха издирвателно-спасителните работи в Запорожие, където Русия уби 23 души, четирима от които са деца. Вчера в Харков руснаците нанесоха удар по медицинско заведение, а тази нощ имаше руски удари по гражданска инфраструктура, жилищни сгради и енергийни обекти. Сутринта руснаците удариха пететажна сграда в Славянск - там един от входовете е напълно разрушен, а под развалините може да има хора", заяви Зеленски.

По думите му само тази седмица общо руските сили са изстреляли около 1450 авиационни бомби, 75 ракети от различни видове и над 1640 ударни дрона, от които около 60 процента са реактивни.

„Днес ще продължим координацията с партньорите - ще има разговори с европейски лидери. Практически всеки ден на различни нива координираме действията си и работим върху допълнителни отбранителни пакети, преди всичко за противовъздушна отбрана и боеприпаси за бойната авиация. Всичко това е за защита на живота на нашите хора и интересите на Украйна", подчерта Зеленски.

Той добави, че реалната причина за войната в Украйна, която е и война насред Европа, е Русия и никой друг.

Вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп го призова да разпореди спиране на ударите по руски рафинерии и го разкритикува, че досега не е постигнал сделка с Русия за прекратяване на войната. Тръмп освен това заяви, че украинците може би трябва да си изберат нов лидер.