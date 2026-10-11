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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23714199 www.24chasa.bg

Русия превзе още две населени места в Украйна

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Русия обяви днес, че руските войски са превзели две населени места в Украйна - селата Резниково и Купино в украинската Харковска област. СНИМКА: Х/@jakharpardeep

Русия обяви днес, че руските войски са превзели две населени места в Украйна - селата Резниково и Купино в украинската Харковска област, съобщи агенция Интерфакс, като се позова на изявление на Министерството на отбраната в Москва.

Освен това през изтеклото денонощие руските въоръжени сили са установили контрол над още две населени места в контролираната от Русия част от Донецка област, така наречената Донецка народна република, предаде ТАСС, позовавайки се на съобщение на същото министерство, информира БТА. 

Според руското ведомство освободени са били селата Новотроицкое и Петровское.

Ройтерс отбелязва, че тази информация от фронта не е проверена по независим път. Засега няма реакция от украинска страна.

Това е поредното по рода си съобщение. Русия редовно обявява, че е превзела села в Източна Украйна, но войната като цяло остава позиционна, близо четири години и половина след началото си.

Русия обяви днес, че руските войски са превзели две населени места в Украйна - селата Резниково и Купино в украинската Харковска област. СНИМКА: Х/@jakharpardeep

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