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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23714277 www.24chasa.bg

Едва 15% от французите харесват президента си Еманюел Макрон

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Президентът Еманюел Макрон Снимка: СНИМКА: Екс/ @EmmanuelMacron

Популярността на президента на Франция Еманюел Макрон достигна най-ниско ниво, откакто той дойде на власт през 2017 г., съобщават френски медии, сред които „20 минют" и „Фигаро".

Според допитване на агенция ИПСОС за изданието „Трибюн диманш" само 15 процента от французите имат положително мнение за Макрон, пише БТА. 

Този резултат идва в пореден напрегнат момент във Франция, където от три седмици протестират гимназистите и където нараства и недоволството от високите цени на горивата и намаляването на покупателната способност.

Допитването показва, че основните безпокойства на французите са покупателната способност, бъдещето на социалната система на страната и държавният дълг и дефицит.

Миналия месец рейтингът на Макрон според това допитване беше 16 процента.

Рейтингът на премиера Себастиен Льокорньо е 22 процента спрямо 20 процента миналия месец.

Допитването показва и спад в рейтинга на крайнодясната лидерка Марин Льо Пен. Тя получава 32 процента, което с четири процентни пункта спрямо миналия месец.

Председателят на нейната партия „Национален сбор" Жордан Бардела също отчита лек спад - 33 процента спрямо 36 процента от миналия месец.

Името на Бардела беше забъркано в скандал с антисемитски съобщения, за които се твърди, че той е изпратил преди години. Бардела отрича това твърдение.

Президентът Еманюел Макрон

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