Джорджа Мелони осъди атентата срещу международното летище на Рияд

Премиерът на Италия Джорджа Мелони осъди най-категорично атентата, който хусите извършиха срещу международното летище на Рияд вчера, предаде АНСА.
Мелони изрази близост със Саудитска Арабия и със семействата на убитите и на ранените. Тя пожела бързо възстановяване на пострадалите. В атентата бяха убити 12 души, а 309 бяха ранени.
„Нападенията срещу цивилни и гражданска инфраструктура са неприемливи и трябва да бъдат преустановени", каза Мелони, пише БТА.
„Италия ще продължи да работи с регионални партньори, за да намали напреженията и да насърчи стабилността и свободата на корабоплаването в района", се казва още в изявление на Мелони.