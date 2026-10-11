Джорджа Мелони осъди атентата срещу международното летище на Рияд

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Премиерът на Италия Джорджа Мелони осъди най-категорично атентата, който хусите извършиха срещу международното летище на Рияд вчера, предаде АНСА.

Мелони изрази близост със Саудитска Арабия и със семействата на убитите и на ранените. Тя пожела бързо възстановяване на пострадалите. В атентата бяха убити 12 души, а 309 бяха ранени.

„Нападенията срещу цивилни и гражданска инфраструктура са неприемливи и трябва да бъдат преустановени", каза Мелони, пише БТА.

„Италия ще продължи да работи с регионални партньори, за да намали напреженията и да насърчи стабилността и свободата на корабоплаването в района", се казва още в изявление на Мелони.