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Полша свиква спешно службите заради заплахите срещу премиера Доналд Туск

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Доналд Туск Снимка: Кадър: Фейсбук/Donald Tusk

Полското вътрешно министерство съобщи, че е насрочено спешно заседание в Антитерористичния център към Агенцията за вътрешна сигурност, след като полицията е получила информация за възможни опити за убийство, насочени срещу премиера и министъра на отбраната, предаде Франс прес.

„Във връзка с информацията, получена от полицията относно възможен опит за убийство, насочен срещу премиера както и срещу вицепремиера и министър на националната отбрана , министърът на вътрешните работи  и министърът, координиращ специалните служби , разпоредиха предприемането на съответни действия", написа в социалната мрежа Екс говорителката на министерството на вътрешните работи Каролина Галецка, предаде БТА. 

Тя уточни, че в спешното заседание ще участват представители на полицията, Държавната служба за охрана и Агенцията за вътрешна сигурност.

Полша, която е член на НАТО и на Европейския съюз и се намира на източния фланг на двата блока, е в състояние на повишена готовност след няколко нападения с хладни оръжия или опити за нападения, извършени от непълнолетни или млади хора в училища и гимназии от началото на учебната година през септември.

Полският премиер Доналд Туск осъди в четвъртък „всеобхватната култура на насилието в света", която според него „е достигнала и до Полша".

Доналд Туск

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