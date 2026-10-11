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Близо 200 задържани при акции срещу организираната престъпност в Турция

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Близо 200 задържани при акции срещу организираната престъпност в Турция. Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

При операции на турските сили по сигурността срещу организираната престъпност са задържани общо 195 заподозрени, информира турската държавна телевизия ТРТ Хабер, като се позовава на изявление на турското Министерство на вътрешните работи.

Операциите са проведени от екипи на отделите за борба с контрабандата и организираната престъпност (KOM) към Главна дирекция по сигурността, под координацията на главните републикански прокуратури в Адана, Анкара, Балъкесир, Елазиг, Газиантеп, Истанбул, Коджаели, Коня, Малатия, Мугла, Невшехир, Ризе, Шанлъурфа и Ван, информира БТА. 

Образувани са съдебни производства срещу 195 души, заловени при операциите. Те са заподозрени, че са членове на въоръжени нелегални престъпни групировки. Също така чрез заплахи и принуда са придобили незаконни облаги и са предоставяли логистична подкрепа на групировки за организирана престъпност, занимаващи се с търговия на оръжие и боеприпаси. В операциите са иззети 41 пистолета, 16 пушки, пет пистолета за халосни патрони, две дългоцевни оръжия, както и множество патрони, пълнители и части за оръжие.

Близо 200 задържани при акции срещу организираната престъпност в Турция.

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