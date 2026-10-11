Съпруга на филмов продуцент е новата говорителка на Тръмп

Новата говорителка на Белия дом Кейти Закария е съпруга на филмов продуцент. Те имат четири деца.

42-годишната Закария стана говорител на мястото на Керълайн Левит, която напусна след раждането на второто си дете. Президентът на САЩ Доналд Тръмп се консултирал с нея за избора си.

Според CNN изборът ѝ е бил направен сравнително бързо. Имало и други кандидати, но в миналото те имали критични изказвания срещу политиката на Тръмп. Първоначално името на Закария изобщо не се споменавало сред фаворите.

Тя е юрист по образование, политически коментатор в консервативни медии. Досега е била комуникационен съветник в компанията на Тръмп, която стои зад социалната му мрежа Truth Social. В държавната администрация опитът й е по-малко от два месеца - като говорител на Кристи Ноем в Министерството на вътрешната сигурност през март тази година. Ноем беше уволнена от Доналд Тръмп след поредица от скандали с имиграционната служба ICE, по време на чиито акции бяха убити американски граждани. През това време тя е снимала с пари от бюджета на министерството рекламни клипове, в които се промотира.

Кейти Закария се смята за лоялен активист на MAGA движението. През февруари тя публикува статия в New York Post, в която разказва как отказала да свали шапката си с надпис Team Trump 2024 във фитнеса въпреки оплакванията на други посетители.