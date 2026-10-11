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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23715138 www.24chasa.bg

Русия осъди атаката срещу летището в Рияд, зове за дипломация

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СНИМКА: Ройтерс

Руското външно министерство заяви, че осъжда нападението срещу летището в Рияд, извършено в събота, предаде Ройтерс. 

"Ситуацията в Близкия изток може да бъде разрешена единствено чрез дипломатически средства, като се отчитат интересите на всички страни в региона", посочиха от министерството, цитирано от БТА. 

Йеменските бунтовници хути вчера атакуваха международното летище „Крал Халид" в Рияд, като при ударите бяха убити 12 души и 309 бяха ранени.

Хутите заявиха, че Саудитска Арабия е виновна за неуспеха да се прехванат ракетите, изстреляни срещу Рияд.

Хутите днес отново предупредиха авиокомпании, летищни служители и пътници да не използват летищата в Саудитска Арабия.

Американският президент Доналд Тръмп, ООН, шефката на ЕК Урсула фон дер Лайен, Великобритания, Франция, Германия, ОАЕ, Египет, Йордания, Италия, Ирак и Пакистан също осъдиха атентата, извършен от хутите. 

СНИМКА: Ройтерс

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