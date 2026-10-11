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Тръмп: Украйна и Русия сключват енергийно примирие

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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23715192 www.24chasa.bg

Берлин продължава да подкрепя Володимир Зеленски

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Йохан Вадефул, външен министър на Германия СНИМКА: Сайтът на германското Външно министерство

Германия продължава да подкрепя президента на Украйна Володимир Зеленски след нападките срещу него от американския президент Доналд Тръмп, съобщиха световните агенции, като се позоваха на германския външен министър Йохан Вадефул.

"Европа има нужда от стабилност и това означава, че ние продължаваме много ясно да стоим редом до Украйна и до нейното правителство", заяви министърът, цитиран от БТА. 

Той призова и за засилване на натиска над руския президент Владимир Путин, за да бъде готов той да преговаря.

Тръмп разкритикува Зеленски, че не желае сделка с Русия и каза, че е време Украйна да си избере ново ръководство. Американският президент призова Зеленски да разпореди спиране на ударите по руски рафинерии.

Президентът на Украйна заяви, че страната му няма да поразява повече руски рафинерии, ако Москва престане с атаките си срещу украинската енергийна инфраструктура. 

 

Йохан Вадефул, външен министър на Германия СНИМКА: Сайтът на германското Външно министерство

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