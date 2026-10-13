Ана Бърнабич, която покори трите върха на властта в Сърбия, не иска да бъде определяна само като гей политик

Временната президентка ръководи 3 правителства на страната си, след което става шеф на парламента
Преди политиката - US проекти, развитие на местния бизнес и работа по вятърен парк за 300 млн. евро. А след това три правителства, председателство на парламента, а сега и президентски функции.
За десетилетие във властта Ана Бърнабич - близката съюзничка на Александър Вучич, премина през трите най-високи поста в Сърбия, като в края на септември пое временно функциите на държавен глава след оставката му.
Бърнабич наследява пост от Вучич за втори път. През 2017 г. той ѝ отстъпи премиерското място, след като беше избран за президент. Назначението ѝ тогава привлече доста световното внимание, тъй като западната ни съседка се оказа с първата си жена премиер и първия открито хомосексуален човек начело на правителство.
Самата Бърнабич обаче настояваше хората да се фокусират върху работата ѝ, а не върху личния ѝ живот. “Не искам да бъда определяна като “гей премиера на Сърбия”. Посланието, което трябва да изпращаме, е за компетентност, професионализъм и надеждност”, коментира тя пред “Гардиън” през 2017 г.
Нейният път към властта започва далеч от партиите. Родена през 1975 г. в Белград, Бърнабич завършва бизнес администрация в университета “Нортууд” в Мичиган, а през 2001 г. става магистър по бизнес администрация със специализация в маркетинга в Университета в Хъл, Великобритания. След като се връща обратно в Сърбия,
работи за американски консултантски компании
по проекти, финансирани от USAID. Занимава се с местно самоуправление, икономическо развитие на общините и конкурентоспособността на Сърбия.
През 2006 г. е част от създаването на Националния алианс за местно икономическо развитие - NALED, а по-късно застава начело на управителния му съвет. От 2011 г. работи за “Континентал уинд Сърбия”, която след това и ръководи. Там тя участва в разработването на инвестиция за около 300 млн. евро във вятърен парк край град Ковин.
Бърнабич става част от правителството през 2016 г. - влиза там като безпартиен експерт. Вучич я привлича за министър на държавната администрация и местното самоуправление, а година по-късно я избира за свой наследник начело на кабинета.
Дигитализацията тогава е една от основните ѝ сфери на работа. Зад формалния термин стоят и неща от всекидневния живот като електронното записване на деца в градини и училища, плащане на имотни данъци онлайн, обмяната на информация между различните институции, вместо хората да обикалят по гишета. Официалната ѝ биография посочва тези проекти като резултати от работата ѝ във властта.
Безпартийността не трае дълго - през 2019 г., когато е вече премиерка, Бърнабич влиза в Сръбската прогресивна партия. Ръководи три правителства между 2017 и 2024 г., а след това става председател на парламента. Така от безпартиен експерт Бърнабич бързо се превръща в едно от основните лица на управлението и по-конкретно основните лица в кръга на Вучич.
Личният ѝ живот често става обект на внимание. Дългогодишната ѝ партньорка е лекарката Милица Джурджич. През февруари 2019 г., докато Бърнабич е премиер,
Джурджич ражда сина им Игор
Новината привлича голямо внимание във и извън Сърбия - партньорка на действаща премиерка в страна, където еднополовите бракове не са признати и тези двойки не могат да осиновяват, е родила дете.
След оставката на Вучич на 27 септември Бърнабич пое президентските функции поради това, че е председател на парламента. Ще ги изпълнява до избора на нов държавен глава, но за не повече от три месеца.