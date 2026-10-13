Ана Бърнабич, която покори трите върха на властта в Сърбия, не иска да бъде определяна само като гей политик

Временната президентка ръководи 3 правителства на страната си, след което става шеф на парламента

Преди политиката - US проекти, развитие на местния бизнес и работа по вятърен парк за 300 млн. евро. А след това три правителства, председателство на парламента, а сега и президентски функции.

За десетилетие във властта Ана Бърнабич - близката съюзничка на Александър Вучич, премина през трите най-високи поста в Сърбия, като в края на септември пое временно функциите на държавен глава след оставката му.

Бърнабич наследява пост от Вучич за втори път. През 2017 г. той ѝ отстъпи премиерското място, след като беше избран за президент. Назначението ѝ тогава привлече доста световното внимание, тъй като западната ни съседка се оказа с първата си жена премиер и първия открито хомосексуален човек начело на правителство.

Самата Бърнабич обаче настояваше хората да се фокусират върху работата ѝ, а не върху личния ѝ живот. “Не искам да бъда определяна като “гей премиера на Сърбия”. Посланието, което трябва да изпращаме, е за компетентност, професионализъм и надеждност”, коментира тя пред “Гардиън” през 2017 г.

Нейният път към властта започва далеч от партиите. Родена през 1975 г. в Белград, Бърнабич завършва бизнес администрация в университета “Нортууд” в Мичиган, а през 2001 г. става магистър по бизнес администрация със специализация в маркетинга в Университета в Хъл, Великобритания. След като се връща обратно в Сърбия,

работи за американски консултантски компании

по проекти, финансирани от USAID. Занимава се с местно самоуправление, икономическо развитие на общините и конкурентоспособността на Сърбия.

През 2006 г. е част от създаването на Националния алианс за местно икономическо развитие - NALED, а по-късно застава начело на управителния му съвет. От 2011 г. работи за “Континентал уинд Сърбия”, която след това и ръководи. Там тя участва в разработването на инвестиция за около 300 млн. евро във вятърен парк край град Ковин.

Бърнабич става част от правителството през 2016 г. - влиза там като безпартиен експерт. Вучич я привлича за министър на държавната администрация и местното самоуправление, а година по-късно я избира за свой наследник начело на кабинета.

Дигитализацията тогава е една от основните ѝ сфери на работа. Зад формалния термин стоят и неща от всекидневния живот като електронното записване на деца в градини и училища, плащане на имотни данъци онлайн, обмяната на информация между различните институции, вместо хората да обикалят по гишета. Официалната ѝ биография посочва тези проекти като резултати от работата ѝ във властта.

Безпартийността не трае дълго - през 2019 г., когато е вече премиерка, Бърнабич влиза в Сръбската прогресивна партия. Ръководи три правителства между 2017 и 2024 г., а след това става председател на парламента. Така от безпартиен експерт Бърнабич бързо се превръща в едно от основните лица на управлението и по-конкретно основните лица в кръга на Вучич.

Личният ѝ живот често става обект на внимание. Дългогодишната ѝ партньорка е лекарката Милица Джурджич. През февруари 2019 г., докато Бърнабич е премиер,

Джурджич ражда сина им Игор

Новината привлича голямо внимание във и извън Сърбия - партньорка на действаща премиерка в страна, където еднополовите бракове не са признати и тези двойки не могат да осиновяват, е родила дете.

След оставката на Вучич на 27 септември Бърнабич пое президентските функции поради това, че е председател на парламента. Ще ги изпълнява до избора на нов държавен глава, но за не повече от три месеца.