Следващата цел на Вучич - да догони България, но засега икономиката ни е с $ 30 млрд. по-голяма

Александър Вучич съвсем не се оттегля от битката за властта. Напротив - той се е насочил към премиерския пост, след като обяви предсрочен вот. А в равносметката за постигнатото по време на управлението, в което Бърнабич има три премиерски мандата, се появи и България.

“Влизаме в по-висока лига”, коментира Вучич часове преди оставката си. И допълни: “Започваме да се състезаваме със Словакия, България и Румъния”. Вучич изтъкна европейското финансиране, което получават тези държави, и отбеляза, че Сърбия вече е изпреварила икономически другите страни от Западните Балкани. “Днес

имаме 5 млрд. евро по сметката”,

добави той, хвалейки се за управлението си досега.

Съпоставката с България обаче показва колко път остава пред амбициите на Вучич. Двете държави са близки по население. По данни на Световната банка за 2025 г. България има около 6,43 млн. жители, а Сърбия - 6,55 млн.

Българската икономика обаче е приблизително с 31% по-голяма - БВП от малко над 130 млрд. долара срещу 99,9 млрд. долара за западната ни съседка.

На глава от населението разликата е около 1/3 - малко над 20 хил. долара за България срещу 15 хил. за Сърбия. Това са стойности по текущи цени, които не отчитат разликите в покупателната способност и сами по себе си не измерват доходите на домакинствата. При безработицата предимството също е за България - 3,5% срещу 7,1% в Сърбия през 2025 г. по оценки на Международната организация на труда.

При брутните заплати нещата изглеждат по-близки. Средната брутна месечна заплата в България през второто тримесечие на т.г. е 1444 евро. Сръбската статистика отчита за юли 167 хил. динара брутно - около 1425 евро. Близките числа обаче не значат непременно еднакви доходи или еднакъв стандарт. В Сърбия нетото е средно 121 хил. динара, или около 1033 евро, но половината работещи получават до 95 хил. динара, или 809 евро. Толкова е медианната заплата - доста под средната.

Двете страни обаче споделят проблем - намаляващото население. През 2025 г. спадът е 0,1% в България и 0,6% в Сърбия според данни на Световната банка. Зад състезанието за инвестиции и по-високи доходи стои и общият въпрос как

да се задържат хората, които трябва да движат икономиката

Различна остава и европейската позиция. България е член на ЕС от 2007 г., а от тази година и на еврозоната. Сърбия почна преговори за присъединяване към блока през 2014 г., но още е извън него. България обаче също има да догонва Брюксел. През 2025 г. БВП на човек у нас е около 18 хил. евро срещу близо 42 хил. евро средно за съюза. Разликата изглежда двойна, но се свива, когато се отчете колко стоки и услуги могат да се купят със същите пари в различните държави. По този показател - БВП на човек според покупателната способност, България отчита 68% от средното за ЕС, тоест изоставаме с една трета. Така страната ни продължава да догонва европейския стандарт, докато самата тя е сред икономическите цели, които Вучич постави пред Сърбия.

