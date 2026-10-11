Зеленски съгласен на избори за президент, но иска 60 дни мир от Путин

Първата стъпка - енергийно примирие, призова украинският лидер

Разчитаме на Тръмп и Европа да спрат Русия, готови сме за деескалация

Украйна е готова да проведе избори за нов държавен глава, ако руският президент Владимир Путин се съгласи на 60-дневно примирие. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски пред ABC News.

"Ние сме във война и провеждането на избори е наистина трудно. Не само че това е абсолютно несигурно и е в разрез с нашето законодателство, с нашата конституция, но най-важното е да имаме необходимата инфраструктура за сигурност, за да дадем възможност на хората да гласуват", посочи той.

Вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува Зеленски, че не желае сделка с Русия и каза, че е време Украйна да си избере ново ръководство. Според конституцията на страната избори по време на военни действия не може да се провеждат.

"Разбира се, украинците сами решават кога да гласуват, как да го направят и кого да изберат. Но знам, че Путин много иска да смени президента в Украйна. Разбирам го. Затова, моля, кажете на Путин да ни даде два месеца, 60 дни почивка. Пълно прекратяване на огъня за 60 дни и ние ще организираме избори. Разбира се, ще бъдем готови за всеки избор на нашия народ. Ако Путин се съгласи на 60-дневно примирие, Украйна ще проведе избори", заяви Зеленски.

"Ние искаме мир. Готови сме за примирие. Да предприемем всякакви стъпки за деескалация. Готови сме за енергийно примирие, при което и двете страни (Русия и Украйна - б.р.) да не атакуват енергийните си обекти. И ако руснаците искат да не атакуваме техните дизелови съоръжения, рафинериите им и т.н., молим президента на САЩ Доналд Тръмп да им даде сигнал да не атакуват енергийната инфраструктура на Украйна", призова той.

"Това е справедлива сделка. Не е най-добрата сделка. Най-добрата сделка е да няма война, за да спрем Путин. Но първата стъпка е примирие, енергийно примирие", посочи още той.

Според президента на Украйна цените растат заради войната в Близкия Изток и блокирането на Ормузкия проток.

Зеленски коментира сделката между Путин и Тръмп Русия да доставя дизел на САЩ и на международните пазари, за да се намалят цените на горивата така:

"Носи пари на Путин, а той харчи парите си единствено за тази война. Убива ни. Убива децата ни".

Трябва да спрем тази война възможно най-бързо. Разчитаме, че Съединените щати ще ни помогнат да го направим. Надявам се. Разчитаме на Тръмп и неговия екип, за да спрат Путин. Това е основната сделка за спиране на тази война. И разчитаме на американската подкрепа. И разбира се, разчитаме на нашите европейски партньори", заяви украинският президент.