ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Левски" без напрежение взе тежко гостуване, но да...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23715475 www.24chasa.bg

139 станаха загиналите мигранти край Джибути

2836
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Най-малко 139 мигранти загинаха при инцидент с лодка край бреговете на Джибути. СНИМКАТА Е ИЛЮСТРАТИВНА Снимка: Снимка: Архив

139 станаха загиналите мигранти край Джибути, а 84 остават в неизвестност по данни на Международната организация по миграция (МОМ), цитирана от ДПА и БТА. Те са пътували с голяма лодка към Йемен.

В предходните данни за инцидента се съобщаваше за 109 жертви: 52 мъже, 42 жени и 15 деца.

"Това е огромна загуба на човешки животи. Нашите екипи са на място и работят съвместно с местните власти за оказване на спешна помощ. Тази трагедия е ярко напомняне за опасностите, пред които са изправени мигрантите по този миграционен маршрут в търсене на икономически възможности", заяви Александър Коасак, ръководител на мисията на МОМ в Джибути.

Според оцелелите лодката се е преобърнала в четвъртък вечерта близо до пристанището на град Обок в северната част на Джибути. Оцелели са над 80 души, като всички са граждани на Етиопия.

Най-малко 139 мигранти загинаха при инцидент с лодка край бреговете на Джибути. СНИМКАТА Е ИЛЮСТРАТИВНА

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини