Тръмп: Украйна и Русия сключват енергийно примирие

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че Украйна и Русия са се споразумели на енергийно примирие.

В публикация в социалната си мрежа Truth Social Тръмп посочи, че енергийното примирие влиза в сила незабавно.

"С незабавно влизане в сила се обявява „Енергийно примирие" във войната между Русия и Украйна. Двете страни постигнаха съгласие", заяви Тръмп.

Засега няма потвърждение нито от Киев, нито от Москва.

По-рано Володимир Зеленски обяви, че Украйна ще е готова да спре ударите по руските петролни рафинерии, ако Русия престане да поразява тяхната енергийна инфраструктура.

Вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп го призова да разпореди спиране на ударите по руски рафинерии и го разкритикува, че досега не е постигнал сделка с Русия за прекратяване на войната. Тръмп освен това заяви, че украинците може би трябва да си изберат нов лидер.

Зеленски днес му отговори, че страната му е готова да проведе избори за нов държавен глава, ако Путин се съгласи на 60-дневно примирие.

"Ние искаме мир. Готови сме за примирие. Да предприемем всякакви стъпки за деескалация. Готови сме за енергийно примирие, при което и двете страни (Русия и Украйна - б.р.) да не атакуват енергийните си обекти. И ако руснаците искат да не атакуваме техните дизелови съоръжения, рафинериите им и т.н., молим президента на САЩ Доналд Тръмп да им даде сигнал да не атакуват енергийната инфраструктура на Украйна", посочи украинският президент пред ABC News.