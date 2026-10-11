Ген. Златан Стойков: Вървим към възстановяване на Студената война

Обстановката в Черно море, а и на Балканите всеки ден, всеки месец се усложнява. Смущаващо и опасно е и състоянието на Обединените нации, те не се чуват. В момента вървим бавно отново да възстановим отново Студената война. Трета Световна дано не допуснат, защото и двете противоположни страни знаят какво ги очаква. Това заяви ген. Златан Стойков, бивш началник на генералния щаб на българската армия и бивш шеф на отбраната.

"За атаката с дронове по два кораба в Черно море нека да изчакаме компетентните органи. Трябва да си гледаме в собствения двор, да си поддържаме собствените въоръжени сили. Ние не сме обвинители, има си правораздавателни органи, ООН. Ние трябва да видим състоянието на нашата армия и какви задачи може да изпълнява и какви не може", посочи той. И добави: "Ние към този момент нямаме още данни чии са дроновете. На Русия, на Румъния, на кого? Нямаме. Дори отначало единият кораб тръгнал от Турция за Румъния, другият от Румъния за Турция. Другият, който потънал бързо, потънал от торпедо."

Според него не трябва ние да търсим виновните, а да работим за дипломацията, защото тя е бъдещето. Ген. Стойков е в инициативния комитет за издигането на Илияна Йотова за президент.

"Не може за 5 години ние да правим избори и да избираме парламенти и да не си гледаме армията и отбраната на страната. Това доведе до още по-голяма криза във финансовите ресурси", заяви Стойков. "Състоянието на нашата отбрана е в съответствие с финансовите средства, с които разполага. Ние изгубихме ценно време от 1989 г., тъй като на Великото Народно събрание трябваше да се приеме закон за трансформацията, модернизацията, превъоръжаването, числения състав, гарнизоните и ние трябваше да имаме сега армия, която да съответства на международната обстановка", каза генералът.

Според него е положително участието на България в операциите на НАТО.

Ген. Златан Стойков посочи, че неговата партия е България. "Не мога да участвам в предизборната кампания. За кого ще гласувам е мое лично убеждение, но ще гласувам за България", каза той.