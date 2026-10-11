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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23715808 www.24chasa.bg

Нова атака срещу летището в Рияд, гори пътнически терминал (Видео)

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КАДЪР: Екс/@cradleturkiye

Била е извършена нова атака срещу летището в саудитската столица Рияд. Това съобщи военната коалиция, ръководена от Саудитска Арабия в подкрепа на международно признатото правителство на Йемен, цитирана от Франс прес.  

Говорителят на коалицията генерал Турки Ал Малики съобщи, че атаката е била посредством неидентифициран снаряд срещу пътнически терминал № 4 на международното летище „Крал Халид“. Възникнал е пожар.

Същевременно саудитските системи за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили крилата ракета в района на международното летище, пише БТА.  

Вчера в нападение срещу летището загинаха 12 души, а над 300 бяха ранени. Военната коалиция каза, че хутите са отговорни за тази атака.

КАДЪР: Екс/@cradleturkiye

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