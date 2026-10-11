Нова атака срещу летището в Рияд, гори пътнически терминал (Видео)

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Била е извършена нова атака срещу летището в саудитската столица Рияд. Това съобщи военната коалиция, ръководена от Саудитска Арабия в подкрепа на международно признатото правителство на Йемен, цитирана от Франс прес. Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı yine vuruldu 🔴 Yemen'deki Suudi liderliğindeki koalisyonun sözcüsü Turki el Maliki, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın 4. terminalinin “saldırıya uğradığını” açıkladı: 🔴 “Kral Halid Uluslararası Havalimanı'ndaki 4 numaralı yolcu terminaline belirsiz bir mühimmatla saldırı düzenlendi, saldırının ardından yangın çıktı.” 🔴 Suudi Arabistan'ın saldırılarına misilleme yapan Yemen Silahı Kuvvetleri dün de aynı havalimanının 3. terminalini vurmuş, 12 kişinin öldüğü, bazıları ağır olmak üzere 309 kişinin yaralandığı açıklanmıştı 🔴 Riyad da, bugün Taiz ve Sana'da hava saldırıları düzenlemişti — The Cradle Turkiye (@cradleturkiye) October 11, 2026

Говорителят на коалицията генерал Турки Ал Малики съобщи, че атаката е била посредством неидентифициран снаряд срещу пътнически терминал № 4 на международното летище „Крал Халид“. Възникнал е пожар.

Същевременно саудитските системи за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили крилата ракета в района на международното летище, пише БТА. 🐍🔥🇸🇦 🚨Autres images du terminal 4 de l'aéroport international Roi Khaled de Riyad https://t.co/mKcdvkhbp7 — Lilou Atila (@AttalahLinda) October 11, 2026

Вчера в нападение срещу летището загинаха 12 души, а над 300 бяха ранени. Военната коалиция каза, че хутите са отговорни за тази атака.