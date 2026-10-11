Еврокомисарят по отбраната: ЕС и Киев да обмислят собствена стратегия за мир в Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

ЕС и Киев трябва да обмислят разработването на собствена, независима стратегия за постигане на мир в Украйна. Това заяви днес европейският комисар по отбраната Андрюс Кубилюс. Това изказване той направи след нападките на американския президент Доналд Тръмп срещу Володимир Зеленски вчера, предаде Франс прес.

„Досега ЕС беше единственият сериозен финансов поддръжник на Украйна, но разчиташе на американското лидерство да допринесе за постигането на мир в Украйна“, написа в социалните мрежи Кубилюс, цитиран от БТА.

„Дойде моментът, в който ЕС и Украйна трябва съвместно да разработят и приложат независима стратегия за мир“, добави той. Изказването му изглежда изразява лична позиция, а не официалната политика на ЕС, коментира Франс прес.

Думите му идват след изявленията на Тръмп, който вчера призова Украйна да „си намери нов лидер“, след като Зеленски разкритикува решението на Вашингтон да смекчи санкциите срещу руския дизел.