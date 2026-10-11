Турция осъди атаката на хутите срещу летището в Рияд

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Турция осъди днес „по най-категоричен начин“ поредната атака на хутите, насочена срещу международното летище „Крал Халид“ в Рияд – столицата на Саудитска Арабия. Това съобщиха от Министерството на външните работи, предаде Анадолската агенция.

Най-малко 12 души загинаха, а 309 души бяха ранени в нападението вчера срещу летището в Рияд. Това е най-смъртоносната атака от повече от десет години насам в кралството. Военната коалиция, ръководена от Саудитска Арабия в подкрепа на международно признатото правителство на Йемен, обвини подкрепяните от Иран бунтовници хути за атентата и определи нападението като „военно престъпление“, на което ще отговори „твърдо“.

„Осъждаме по най-категоричен начин поредното нападение на хутите срещу международното летище „Крал Халид“ в Рияд, столицата на Саудитска Арабия“, се посочва в изявление на турското вътрешно министерство.

Турция изрази съболезнования на семействата на загиналите при атаката и пожела бързо възстановяване на ранените, като същевременно изказа съпричастност към народа на Саудитска Арабия.

От министерството заявиха, че нападенията, "умишлено насочени срещу гражданска инфраструктура и невинни цивилни граждани", представляват грубо нарушение на международното право и принципите на международното хуманитарно право.

„Действията, които застрашават регионалната сигурност и стабилност и подкопават съвместните усилия на международната общност за установяване на мир, трябва незабавно да бъдат прекратени“, се казва още в изявлението, цитирано от БТА.

Турция също така потвърди подкрепата си за суверенитета и териториалната цялост на Саудитска Арабия.