Арестуваха мъжа, планирал атака срещу полския премиер

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Полицията в Полша е арестувала заподозрян за планираното нападение над полския министър-председател Доналд Туск.

Мъж, който е отправял заплахи срещу полския премиер е бил арестуван, съобщи министърът на вътрешните работи на страната Марчин Кервински, цитиран от Асошиейтед прес.

Кервински не предостави подробности относно самоличността на мъжа или вида на планираното нападение.

„Мъжът, заплашил с нападение, е задържан", написа Туск в Екс. Mężczyzna grożący zamachem został zatrzymany. Dziękuję policjantom za szybkie i zdecydowane działanie. — Donald Tusk (@donaldtusk) October 11, 2026

„Благодаря на полицията за бързите и решителни действия", допълни той, цитиран от БТА.

Полша е в състояние на повишена готовност след поредица от нападения с хладно оръжие в училища през тази седмица, както и поради опасения от евентуална руска хибридна атака, целяща да отслаби подкрепата на Запада за Киев във войната срещу пълномащабното нахлуване на Русия срещу Украйна.

По-рано днес полската полиция съобщи, че е получила информация за възможен заговор за нападение срещу Туск и министъра на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш.

„Приемаме този въпрос изключително сериозно", заяви Яцек Добжински, говорител на министъра, отговарящ за полските разузнавателни служби. Той посочи, че според властите съществува голяма вероятност заплахите да бъдат приведени в изпълнение.

Добжински направи изявлението си след извънредно съвещание на службите за сигурност, полицията и представители на Министерството на вътрешните работи, проведено в днес. Той обясни, че информацията за заплахата първо е постъпила в Службата за държавна охрана, която след това я е предала на полицията.

Той не предостави друга информация за въпросния заговор, но отбеляза, че разузнавателните служби получават все по-голям брой заплахи с всеки изминал месец.

Говорителят на правителството Адам Шлапка заяви пред полските медии, че Туск е научил за заплахата рано тази сутрин. Той добави, че макар длъжностните лица понякога да получават заплахи, тази е била изключително тревожна. През тази седмица, в рамките на четири дни, бяха извършени три нападения в училища, при които загина един човек, а мнозина бяха ранени, включително деца.

Миналия месец Туск предупреди за вероятна ескалация на хибридните атаки от страна на Русия по източния фланг на НАТО. Той заяви, че Русия планира удари с дронове или ракети срещу европейски държави, подкрепящи Украйна, сред които и Полша, с цел да отслаби западната подкрепа за борбата на Киев срещу руската инвазия. Москва отрече да има подобни планове.