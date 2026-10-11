Израел осъди нападението срещу летището в Рияд

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху осъди терористичната атака срещу летището в Рияд, при която вчера загинаха най-малко 12 души, предаде Франс прес.
„Осъждам по възможно най-категоричния начин ужасяващата терористична атака срещу международното летище „Крал Халид“ в Рияд“, заяви Нетаняху в Екс, цитиран от БТА.
Той добави, че от името на израелския народ поднася „искрените си съболезнования на семействата на жертвите“.
В нападението най-малко 12 души загинаха, а ранените са 309.
Междувременно бе съобщено за нова атака срещу летището в саудитската столица. Неидентифициран снаряд е ударил пътнически терминал № 4 на международното летище „Крал Халид". Възникнал е пожар.
Саудитските системи за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили крилата ракета в района на международното летище