Дания може да разреши на учителите да използват физическа сила

Дания се готви да разреши на учителите да използват физическа сила, за да извеждат нарушаващите реда ученици от класните стаи, считано от август 2027 година. Решението идва на фона на нарастващата заплаха от насилие в училищата и трудностите при справянето с неподчинението на учениците.

Според вестник The Telegraph съгласно предложената реформа, въведена от централно-лявото правителство, на учителите ще бъде позволено да задържат учениците на място или да ги преместват в друга стая против тяхната воля, когато това е необходимо. Мярката ще разшири съществуващите правила, които позволяват използването на физическа сила само когато даден ученик представлява заплаха за себе си, за другите или за училищното имущество.

Изготвен от министерството на образованието на Дания, законопроектът е в отговор на дългогодишните призиви на националния синдикат на учителите в Дания за по-ясни насоки за работа с нарушаващи реда ученици.

Законопроектът предвижда, че физическа намеса трябва да се използва само при извънредни обстоятелства и трябва да бъде съразмерна на ситуацията. Родителите и съответният общински съвет също трябва да бъдат информирани при всяко използване на сила.

Министърът на образованието Магнус Хейнике заяви, че учителите се нуждаят от ясни указания, когато ситуацията в класната стая ескалира.

„Учителите не трябва да се съмняват какво им е позволено да правят, когато ситуацията ескалира. И никой учител не трябва да се страхува, че ще бъде уволнен, защото е намесил, когато е било необходимо, в ситуация, свързана с насилие", каза той.

Дания ефективно забрани използването на физическа сила като дисциплинарна мярка в училищата преди близо 60 години, като през 1967 г. телесните наказания бяха обявени за незаконни.

Предложените промени идват на фона на нарастващата загриженост относно насилието сред учениците, особено в ранните години на образованието. Учителите споделят, че се страхуват от професионални последствия, ако се намесят физически в ескалиращи ситуации.

Проучване, публикувано от министерството на образованието на Дания на 1 октомври, установява, че през 2025 г. в 55 % от класовете е било съобщавано за физическо насилие между ученици поне веднъж. В 36% от тези класове инциденти са се случвали поне веднъж месечно.

Проблемът е бил най-разпространен сред по-малките ученици.

Предложеното датско законодателство прилича на съществуващите правила в Англия, където учителите могат да използват разумна физическа сила, за да предотвратят смущения или да защитят хора и имущество, но не могат да я използват като наказание.