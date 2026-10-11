Макрон: Русия продължава да отказва истинско енергийно примирие

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Франция "безрезервно подкрепя всеки призив за истинско енергийно примирие, на което Украйна е готова“. Това заяви днес президентът на Франция Еманюел Макрон относно обявеното от президента на САЩ Доналд Тръмп прекратяване на огъня по енергийна инфраструктура между Украйна и Русия, предаде Франс прес.

"На този етап Русия продължава да отказва едно такова примирие, като засилва ударите си срещу украинската инфраструктура през последните часове“, отбеляза той.

"Франция ще продължи да стои до Украйна и президента (Володимир) Зеленски“, отбеляза в изявление френският държавен глава, без да прави пряка препратка към призивите на Тръмп за смяна на президента в Украйна и споразумението му с Русия за дизелово гориво, посочи АФП, цитирана от БТА.

По-рано днес американският президент Доналд Тръмп обяви, че Украйна и Русия са се споразумели на енергийно примирие и то влиза в сила веднага.

"Това е новина за мен", коментира президентът на Украйна Володимир Зеленски.

По-късно той каза, че очаква подробности за "енергийното примирие".