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Зеленски чака подробности за "енергийното примирие", обявено от Тръмп

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Володимир Зеленски СНИМКА: Ройтерс

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви в приложението Телеграм, че очаква подробности за "енергийното примирие" между Украйна и Русия, обявено днес от американския президент Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

По-рано в интервю за изданието "Аксиос" украинският държавен глава каза, че не е запознат с анонсираното от Тръмп споразумение между Киев и Москва да не се нанасят удари по енергийна инфрастуктура. "Това е новина за мен", посочи Зеленски. В същото време той отбеляза пред "Аксиос", че ако Москва се е съгласила на подобно споразумение, Киев ще го приеме.

След това в Телеграм украинският президент повтори, че Киев подкрепя едно енергийно примирие. "Украйна подкрепя прекратяването на огъня и е важно, че Русия също го подкрепя. Очакваме подробности от американската страна", написа Зеленски в Телеграм, посочвайки, че току-що e обсъдил обявлението на Тръмп с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, канадския премиер Марк Карни и президента на Финландия Александер Стуб.

"От своя страна, Украйна винаги НАПЪЛНО подкрепя стъпки за деескалация, защита на човешкия живот и гаранции за траен мир", заяви Зеленски в Телеграм, цитиран от БТА. 

Володимир Зеленски СНИМКА: Ройтерс

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