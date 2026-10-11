Фон дер Лайен подкрепя призива на Зеленски за спиране на огъня с Русия

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Председателят на Eвропейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви днес в изявление, че "изцяло подкрепя призива на украинския президент Володимир Зеленски" за прекратяване на огъня във войната на Русия в Украйна, предадоха Ройтерс и Франс прес.

Тя заяви, че на следващата среща в Европейския съюз ще бъдат обсъдени украинските нужди от финансиране, включително допълнително парично подпомагане за дронове и ракети с цел да се укрепи украинската отбрана, посочва Ройтерс.

Фон дер Лайен "напълно подкрепя призива на президента Зеленски за прекратяване на огъня, което би защитило световните продоволствени вериги и енергийната инфраструктура в Украйна и Русия“, се казва в публикацията на председателя на ЕК в социалната платформа в Екс след разговор с украинския държавен глава, пояснява АФП, цитирана от БТА.

"И цялата ми подкрепа е за президента Зеленски, който води борба за свободата на своя народ“, отбелязва тя.

По-рано днес президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че има "енергийно примирие" между Русия и Украйна, свързано с прекратяване на огъня по енергийна инфраструктура.

"Това е новина за мен", коментира президентът на Украйна Володимир Зеленски.

По-късно той каза, че очаква подробности за "енергийното примирие".