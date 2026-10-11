Индиец е загинал при втората атака над международното летище в Рияд

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Индиец е загинал днес от раните си при втората атака на йеменските хути срещу международното летище "Крал Халид" в саудитската столица - Рияд, пишат Ройтерс и БТА.

"Поддържаме връзка със семейството (на загиналия - бел. ред) и ще окажем цялото необходимо съдействие за своевременно изпращане на тленните му останки у дома", заявиха от индийското посолство в Рияд в социалната платформа Екс.

При атака срещу "Крал Халид" вчера загинаха 12 души, а над 300 бяха ранени. По-рано днес Франс прес съобщи, че при днешното нападение има ранени, като се позова на съобщение на саудитската Агенция за гражданско въздухоплаване. Саудитските системи за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили крилата ракета в района на летището.

След второто нападение днес йеменските бунтовници хути официално поеха отговорността за няколко нападения срещу летищата на Рияд и Дамам, както и срещу енергийната инфраструктура на Саудитска Арабия.

Бойците на проиранското движение с официално наименование "Ансар Аллах" са атакували "на три етапа международното летище на Рияд, както и газово съоръжение и нефтена рафинерия, принадлежащи на компанията "Сауди Арамко", и международното летище в Дамам", заяви говорителят на хусите Яхия Сария в изявление.