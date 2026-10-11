Руският "Гугъл" - "Яндекс", изваден от строя след атаката на украински дронове

Трафикът от руски ботове е спаднал драстично през последните няколко дни, след като Украйна извади от строя най-големите центрове за данни на руската технологична компания "Яндекс".

Снощи беше извършена трета атака. Компанията съобщи, че неин център за данни в град Владимир, намиращ на около 200 км източно от Москва, е спрял работа заради технически повреди, предизвикани от украинска атака с дронове.

Cloudflare съобщава, че трафикът от ботове от мрежата на „Яндекс" е спаднал до едва 0,4% от максималния брой HTTP заявки, регистрирани през последните две седмици. Първоначално той спадна до около 57% на 8 октомври, когато Украйна нанесе удар по център за данни на „Яндекс", в който се намираха два суперкомпютъра в Сасово, Русия - на около 313 югоизточно от Кремъл. Вчера беше изведен от строя втори, по-голям кампус на „Яндекс" в Калуга, на около 220 мили западно от Сасово.

Тези атаки явно са отговора на Украйна на ударите на Русия срещу нейните собствени центрове за данни, някои от които доведоха до спиране на достъпа до някои от най-популярните пиратски уебсайтове.

„Винаги отговаряме по реципрочен начин. Всички знаете, че те удряха и продължават да удрят нашите центрове за данни. Ние отговаряме. Не мога да споделя всички подробности", заяви в четвъртък украинският президент Володимир Зеленски.

„Яндекс" е руският еквивалент на „Гугъл". Държи близо 70% от пазара на интернет търсене в Русия. Състоянието на услугата „Яндекс Клауд" показва, че в момента поне 84 услуги са извън строя, пише технологичното издание Tom's Hardware.

Глобалната компания за мониторинг на интернет NetBlocks съобщи, че мрежовият трафик на „Яндекс" е спаднал до едва 30 % за „Яндекс Клауд" и до 63 % за „Яндекс ООО", което най-вероятно води до забавяне на интернет услугите или до пълно прекъсване на достъпа за обикновения руски гражданин. За съжаление, обикновеният руснак няма да може да използва високоскоростен сателитен интернет като резервен вариант, тъй като Starlink не работи в Русия, а при конкурентната констелация „Рассвет" значителен брой от съществуващите сателити са паднали обратно на повърхността след изстрелването.

Ударите с дронове по центрове за данни са сравнително ново явление. Макар центровете за данни във военните бази често да се считат за легитимни цели, оправданието на Русия за атаките срещу граждански центрове за данни беше, че украинското военно разузнаване ги е използвало.