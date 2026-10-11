Какви са причините приятелят на принц Уилям Бен Дънкан да се самоубие

На пръв поглед изглеждаше, че Бен Дънкан има всичко - доходоносен портфейл от недвижими имоти, социални връзки, простиращи се от лондонската парти сцена до кралското семейство и завиден начин на живот на моден светски човек.

45-годишният мъж живееше в шикозен апартамент в Пимлико и беше изградил успешна телевизионна кариера, благодарение на която получаваше покани за редица бляскави събития.

Дънкан е състудент на принц Уилям и Кейт Мидълтън в университета „Сейнт Андрюс". Участието му в „Биг Брадър" му осигури трамплин за успешна медийна кариера.

Но когато през октомври 2025 г. беше намерен мъртъв, след като се хвърли от покрива на лондонския хотел „Трафалгар Сейнт Джеймс", това не било изненадващо за онези, които го познавали добре. Дънкан отдавна се борил с депресия.

След смъртта му той многократно е описван като душата на всяко парти, но зад фасадата на светския човек психическото му здраве се е влошавало, особено след смъртта на редица негови приятели в кратък период от време.

И когато след внезапната му смърт попечителите на наследството му започнали да разглеждат по-внимателно активите му, се оказало, че богатството му, след като били изплатени всички дългове, възлиза едва на 90 000 лири (около 106 011 евро).

Такава е била нетната сума, останала в наследството на Дънкан. Тя е отишла изцяло при майка му, след като първоначалната брутна сума от 220 000 лири е била намалена след уреждането на просрочените дългове и разходите.

Макар че за повечето хора това все пак би представлявало значителна сума, това показва, че той е бил значително по-беден, отколкото се е представял пред влиятелните VIP личности, с които се е забавлявал. Сред приятелите му бяха политикът, превърнал се в телевизионен водещ, Майкъл Портило, легендарният светски лъв Ники Хаслам и преди неотдавнашния му публичен скандал - американският посланик Питър Манделсън.

Дънкан е завършил частно училище, която се е сприятелил с кралската двойка по време на следването си в Сейнт Андрюс от 2001 до 2005 г. Той бил все по-загрижен за финансите си, след като инвестициите му в недвижими имоти в Манчестър, Ливърпул и Нюкасъл не донесли печалба.

Става ясно, че редица неуспешни инвестиции са се отразили зле на финансовото му състояние, а на лично ниво той е бил допълнително разочарован от развитието на кариерата си и в по-широк смисъл - от състоянието на страната.

Човекът, който дава представа за състоянието на Дънкан в седмиците и месеците преди смъртта му, е ветеранът в телевизионното предаване Майк Холингсуърт, с когото звездата бил толкова близка, че го описвал като втори баща.

Холингсуърт също го опипсва като свой син.

"Мисля, че Бен беше малко наивен, що се отнася до притежаването на имоти. И мисля, че вероятно е инвестирал доста зле и точно това го тревожеше в момента на смъртта му. Имаше много имоти на север, а живееше в Лондон. Затова трябваше да се довери на други хора да се грижат за тях и мисля, че това го тревожеше много, защото постоянно получаваше обаждания от хора, които му казваха, че трябва да плати за различни неща", разказва Холингсуърт.

„Останах с впечатлението, че той съжаляваше, че се е занимавал с недвижими имоти. Просто не беше неговата стихия. Той не беше човек с бизнес мислене. Беше много творчески настроен и много обичаше хората, но не харесваше толкова много бизнес живота", казва още той.

80-годишният пенсиониран телевизионен водещ, който някога е бил женен за звездата от сутрешното телевизионно шоу Ан Даймънд, се сприятелява с Дънкан след първата им среща през 2010 г. По-късно той става негов агент.

И само десет дни преди смъртта си, той получава обаждане от Дънкан, който му каза, че има самоубийствени мисли и иска да се сбогува.

Холингсуърт се втурнал към хотела му да го разубеди, но очевидно това не било трайно решение. Бен беше намерен мъртъв само десет дни по-късно.

Холингсуърт, който представляваше и други телевизионни водещи, сред които Кирсти Янг и Донал Макинтайър, заявява, че страхът на Бен от стареенето е допринесъл за депресията му и че през последните години от живота си той се е борил с безсъние и е ставал все по-затворен.

„Той беше като Питър Пан и мисля, че го натъжаваше фактът, че остарява. В сърцето си беше млад. Когато почина, беше на 45 години, но хората го мислеха за човек на около 30. Усещането, че остарява, го тревожеше. Имаше най-прекрасната коса, но сутрин, когато я разресваше и косата му падаше, се тревожеше", казва Холингсуърт.

„Това беше признак на стареене, но винаги, когато го срещаше, изглеждаше същият като последния път, когато си го видял - сякаш никога не остаряваше. Но тялото му започваше да го подвежда и за него ставаше все по-трудно да спи. Много му беше трудно да става сутрин", разказва още той.

Дънкан също се чувствал все по-недоволен от кариерата си, обясни приятелят му.

"Той беше много недоволен от начина, по който се беше развила страната. Мисля, че би предпочел да се е родил много по-рано, защото беше перфектната личност за 50-те или 60-те години на миналия век и затова се е свързвал с много по-възрастни хора, защото обичаше да говори за това какъв е бил животът преди", заявява Холингсуърт.

За първи път той привлече общественото внимание през 2010 г., след като се появи в шоуто „Биг Брадър" на Channel 4.

Дънкан участва и в редица риалити шоута, включително Celebrity Coach Trip, Come Dine With Me и Ladette To Lady на ITV, а по-късно водеше редица предавания, сред които More Than A Mistress.

Международните телевизионни оператори го възприемаха като авторитет по въпросите на британското кралско семейство, очаровани от акцента му и предполагаемия му чар на представител на висшата класа.

След това Дънкан беше нает да коментира кралски сватби и погребения за чуждестранната аудитория.