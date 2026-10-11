Петима загинали в Украйна след нова порция руски атаки

Петима души са загинали след нова порция руски атаки над Харков и Ивано-Франковск, пишат Ройтерс и БТА.

Удар близо до хранителен магазин в Харков - втория по-големина град в Украйна, уби трима души и рани още девет. Кметската управа на Ивано-Франсковск съобщи за двама загинали. Руската армия обяви днес, че е нанесла удари по логистичен център в украинската Николаевска област и по товарен кораб в Черно море.

В изявление на Министерството на отбраната на Русия се казва, че целта в Николаевска област е била в Терновка. Там са били складирани товари с двойно предназначение, които са били за украинската армия. Силите на Москва допълниха, че поразеният товарен кораб е превозвал военна продукция за пристанищния град Черноморск.