Файненшъл таймс: САЩ плаши да спре оръжието за Украйна, ако продължи ударите по руски рафинерии

САЩ са заплашили да спрат на оръжейните доставки за Украйна, ако не спрат ударите по руски рафинерии, пише британският вестник "Файненшъл таймс". По-рано днес американският президент Доналд Тръмп обяви "енергийно примирие" между Русия и Украйна.

Според публикацията европейски представители, които са разговаряли с представители на САЩ или са били информирани за подобни разговори, заявяват, че Вашингтон е оказал натиск върху европейските правителства и Киев в опит да спре атаките срещу руските петролни рафинерии, пише БТА. Освен това според "Файненшъл таймс" от САЩ дошли заплахи за край на споделянето на разузнавателна информация, както и на финансиране по програмата на НАНО "Списък с първостепенните нужди на Украйна" (Prioritised Ukraine Requirements List - PURL) за закупуване на американско оръжие от трети страни и доставката му в Украйна.

"Те звънят в Киев... Звънят на всички (в Европа)", е заявил служител, получил обаждане от представител на американското Министерство на отбраната.

"Това е новина за мен", така коментира президентът на Украйна Володимир Зеленски "енергийното примирие", обявено от Тръмп.

По-късно той каза, че очаква подробности за него.