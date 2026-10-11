72-ма са загинали при въздушни удари в Судан близо до границата с Египет

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Най-малко 72-ма миньори бяха убити при въздушни удари по златна мина в Судан близо до границата с Египет, съобщиха Франс прес и БТА. Информацията е на суданската неправителствена организация "Адвокати за спешни случаи". Атаката е била на египетските военновъздушни сили.

"Атаката, извършена от египетски военни самолети" в събота, "доведе до смъртта на 72 миньори според предварителната информация за броя на жертвите", заявиха от НПО-то, което води статистика на загиналите във военните действия в Судан.