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Канадският премиер: Сделката между САЩ и Москва подкопава усилията за мир в Украйна

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Марк Карни КАДЪР: Фейсбук/Mark Carney

Премиерът на Канада Марк Карни осъди днес в разговор с украинския президент Володимир Зеленски споразумението между САЩ и Русия за доставка на руско дизелово гориво за американския и световния пазар, предаде Франс прес, като се позова на изявление на правителството в Отава. 

Зеленски спомена за разговора по-рано в публикация в приложението Телеграм.

Карни посочи, че сделката между Вашингтон и Москва "пряко подкопава усилията за установяване на мир“ в Украйна. "Премиерът ясно заяви, че това споразумение пряко подкопава усилията, полагани от Украйна, Канада и нашите съюзници за установяване на мир и стабилност в Европа“, се казва в изявлението от Отава по повод разговора. 

"Това споразумение ще донесе на Русия допълнителни приходи, които ще помогнат за финансирането на нейната незаконна и неоправдана война срещу Украйна“, се споменава още там, допълва АФП, цитирана от БТА. 

Тръмп в петък съобщи, че Русия се е съгласила незабавно да достави над 300 000 тона дизелово гориво за американския и световния пазар след „изключително успешен" разговор с руския президент Владимир Путин.

 

Марк Карни КАДЪР: Фейсбук/Mark Carney

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