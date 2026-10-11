Канадският премиер: Сделката между САЩ и Москва подкопава усилията за мир в Украйна

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Премиерът на Канада Марк Карни осъди днес в разговор с украинския президент Володимир Зеленски споразумението между САЩ и Русия за доставка на руско дизелово гориво за американския и световния пазар, предаде Франс прес, като се позова на изявление на правителството в Отава.

Зеленски спомена за разговора по-рано в публикация в приложението Телеграм.

Карни посочи, че сделката между Вашингтон и Москва "пряко подкопава усилията за установяване на мир“ в Украйна. "Премиерът ясно заяви, че това споразумение пряко подкопава усилията, полагани от Украйна, Канада и нашите съюзници за установяване на мир и стабилност в Европа“, се казва в изявлението от Отава по повод разговора.

"Това споразумение ще донесе на Русия допълнителни приходи, които ще помогнат за финансирането на нейната незаконна и неоправдана война срещу Украйна“, се споменава още там, допълва АФП, цитирана от БТА.

Тръмп в петък съобщи, че Русия се е съгласила незабавно да достави над 300 000 тона дизелово гориво за американския и световния пазар след „изключително успешен" разговор с руския президент Владимир Путин.