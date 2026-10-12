Над 200 вторични труса са регистрирани след земетресението с магнитуд 7,7 в Панама

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Над 200 вторични труса са регистрирани в Панама след земетресението с магнитуд 7,7, разтърсило страната в петък, съобщи Ройтерс, цитирайки директора на панамския Институт по геонауки.

Земетресението нанесе щети на стотици жилища и засегна инфраструктурата в централните провинции на Панама, което принуди правителството да обяви извънредно положение през уикенда.

Няма информация за смъртни случаи, но според службите за спешна помощ най-малко 27 души са ранени, а по близо 900 жилища има щети, по първоначални данни, пише БТА.

Жители на Тоноси, провинция де Лос Сантос, минават през път, повреден от земетресението, което удари близо до южното крайбрежие на Панама на 11 октомври. Снимка: Енеа Лебрън/Ройтерс

Обявеното извънредно положение ще позволи на правителството да отпусне до 100 милиона долара под формата на помощи, без да надхвърли целта си за фискален дефицит от 3,5 на сто от брутния вътрешен продукт през 2026 г., съобщи министерството на икономиката на страната.

„Вече сме регистрирали над 200 вторични труса и те продължават, но магнитудът им намалява, а интервалите между тях се удължават", заяви директорът на Института по геонауки към Университета на Панама Нестор Луке.

Ана Хименес държи племенницата си в импровизиран лагер, в който са настанени жители, евакуирани от засегнатия от наводнения остров Канас след земетресение, ударило южното крайбрежие на Панама на 11 октомври. Снимка: Енеа Лебрън/Ройтерс

САЩ са обещали на Панама помощ в размер на 5 милиона долара, както и да изпратят екип от 20 души, който да съдейства при спасителните операции и оценката на състоянието на инфраструктурата, заяви американският посланик в страната Кевин Марино Кабрера.

Президентът на Панама Хосе Раул Мулино посети засегнатите райони, за да достави хуманитарна помощ, и призова за спешни ремонти на пътища и мостове, за да се улеснят спасителните операции. Най-малко 14 моста са били повредени в провинциите Верагуас и Лос Сантос.

Снимка от дрон показва хотел, чиито части са се срутили след земетресението, ударило южното крайбрежие на Панама на 11 октомври. Снимка: Енеа Лебрън/Ройтерс

В понеделник учебните занятия в цялата страна са отменени.

От управата на Панамския канал съобщиха, че земетресението не е повлияло на корабните операции.