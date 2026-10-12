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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23717289 www.24chasa.bg

Черна гора с нова стъпка към ЕС - синхронизира социалната политика с 58 евродирективи

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Черна гора напредва по пътя към ЕС с нова стъпка в социалната политика и заетостта снимка: pixabay

Очаква се на междуправителствена конференция в Люксембург днес Черна гора да затвори временно Глава 19 от преговорите за присъединяване към Европейския съюз - Социална политика и заетост, съобщи черногорската национална телевизия РТЦГ. Затварянето на главата се осъществява преди първоначално поставения срок през декември.

Тази стъпка е резултат от реформи в девет области, синхронизиране с 58 директиви на ЕС и подобряване на законодателната рамка в сферата на трудовото право, социалната защита и защитата на децата, заетостта и антидискриминацията, съобщиха от черногорското Министерство на социалното благосъстояние, грижите за семейството и демографията, съобщава БТА.

"Следващите стъпки са насочени към пълно изпълнение на направени реформи - укрепване на институциите и развитие на услугите. Наш приоритет остава това гражданите да могат да осъществят правата си, да получат необходимата подкрепа в средата, в която живеят и да имат повече възможности за заетост", посочва още министерството. 

 

Черна гора напредва по пътя към ЕС с нова стъпка в социалната политика и заетостта снимка: pixabay

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