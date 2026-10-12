Зеленски се оплака на Фон дер Лайен от руски удари по енергийни обекти след обявеното от Тръмп примирие

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Украинският президент Володимир Зеленски е информирал председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за руски удари по енергийни обекти в Украйна, извършени след обявеното от президента на САЩ Доналд Тръмп енергийно примирие.

„Информирах я за жестоките руски удари, които продължават без прекъсване", написа Зеленски във Фейсбук.

По думите му малко преди разговора с Фон дер Лайен руски дрон „Шахед" е ударил електроцентрала в Киев, което е довело до прекъсвания на електрозахранването в много райони. Последвали са и удари по енергийни обекти в Харковска област.

„И това вече беше след изявлението на президента на САЩ за енергийно примирие", подчерта украинският държавен глава.

Зеленски заяви, че в тази ситуация надеждната подкрепа от международните партньори е от решаващо значение за защитата на живота и за предотвратяването на опитите на Русия да пречупи Украйна. Той благодари за реалните действия в подкрепа на украинската отбрана и населението, съобщи БТА.

В разговора си с Фон дер Лайен Зеленски е обсъдил и сътрудничеството между Киев и Европейския съюз, както и необходимите решения за продължаване на подкрепата за Украйна.

Двамата са се договорили екипите им да координират следващите съвместни действия. Украйна се подготвя и за отварянето на преговорните клъстери по присъединяването си към ЕС, като целта е до края на годината да бъдат отворени всички оставащи клъстери.

Украинският президент благодари на председателката на Европейската комисия за постъпилия в страната транш от 1,24 млрд. евро за отбрана. Той съобщи също, че е потвърдено отпускането на още около 3 млрд. евро военна помощ през следващата седмица.

По-рано Доналд Тръмп обяви, че Русия и Украйна са постигнали енергийно примирие, което влиза в сила незабавно.

Зеленски обаче заяви, че не е запознат с подробностите на обявеното споразумение за прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура и очаква допълнителна информация.

Изявлението му за новите руски атаки поставя под въпрос спазването на договореността, обявена от американския президент.