ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шестима сенатори призоваха Тръмп да се откаже от с...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23717359 www.24chasa.bg

Втората жена президент на Естония полага клетва днес

1368
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Естония. СНИМКА: Pixabay

Юле Мадисе ще положи клетва като президент на Естония днес на церемония в Кадриоргския дворец в столицата Талин.

Досегашният канцлер на правосъдието в страната бе избрана за държавен глава от парламента - Рийгикогу, на 2 септември. Тя ще наследи Алар Карис, който реши да не се кандидатира за втори мандат по лични причини, припомня Ройтерс.

51-годишната Мадисе е юрист по образование и заема поста на канцлер на правосъдието от 2015 г. Тя ще бъде втората жена президент на Естония след Керсти Калюлайд, която ръководеше страната в периода 2016–2021 г.

Новият държавен глава ще поеме поста за пет години в страна с население от около 1,4 милиона души.

Очаква се първата публична изява на Мадисе след встъпването ѝ в длъжност да бъде срещата ѝ в сряда с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, който ще посети балтийската държава, съобщава БТА.

Естония е сред държавите с най-високи разходи за отбрана както в Европейския съюз, така и в НАТО. За тази година в държавния бюджет са предвидени средства за отбрана в размер на 5,4% от брутния вътрешен продукт (БВП).

Президентът на Естония се избира от парламента. Мадисе бе единственият кандидат за поста, след като Карис обяви, че няма да се бори за втори мандат.

Естония. СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини