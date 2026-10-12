Втората жена президент на Естония полага клетва днес

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Юле Мадисе ще положи клетва като президент на Естония днес на церемония в Кадриоргския дворец в столицата Талин.

Досегашният канцлер на правосъдието в страната бе избрана за държавен глава от парламента - Рийгикогу, на 2 септември. Тя ще наследи Алар Карис, който реши да не се кандидатира за втори мандат по лични причини, припомня Ройтерс.

51-годишната Мадисе е юрист по образование и заема поста на канцлер на правосъдието от 2015 г. Тя ще бъде втората жена президент на Естония след Керсти Калюлайд, която ръководеше страната в периода 2016–2021 г.

Новият държавен глава ще поеме поста за пет години в страна с население от около 1,4 милиона души.

Очаква се първата публична изява на Мадисе след встъпването ѝ в длъжност да бъде срещата ѝ в сряда с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, който ще посети балтийската държава, съобщава БТА.

Естония е сред държавите с най-високи разходи за отбрана както в Европейския съюз, така и в НАТО. За тази година в държавния бюджет са предвидени средства за отбрана в размер на 5,4% от брутния вътрешен продукт (БВП).

Президентът на Естония се избира от парламента. Мадисе бе единственият кандидат за поста, след като Карис обяви, че няма да се бори за втори мандат.