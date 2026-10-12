Един загинал и 11 ранени при атака срещу летището в Рияд, хутите поеха отговорност

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Един човек - пакистански гражданин, е загинал, а други 11 са ранени при атаката в неделя срещу международното летище „Крал Халид" в саудитската столица Рияд.

Нападението е причинило и материални щети, чийто размер все още се оценява, уточняват властите.

Водената от Саудитска Арабия военна коалиция, която подкрепя международно признатото правителство на Йемен, съобщи за нова атака срещу летището. По думите на говорителя на коалицията генерал Турки Ал Малики неидентифициран снаряд е поразил пътнически терминал № 4 на летище „Крал Халид", предизвиквайки пожар.

При предишно нападение срещу летището в събота загинаха 12 души, а над 300 бяха ранени, пише БТА.

Йеменските бунтовници хути официално поеха отговорност за няколко нападения срещу летищата в Рияд и Дамам, както и срещу енергийната инфраструктура на Саудитска Арабия.

В изявление, цитирано от Франс прес, хутите съобщиха, че са извършили „четири мащабни операции през последните 24 часа", при които са използвали балистични ракети, крилати ракети и дронове.

По думите им атаките срещу международното летище в Рияд са били нанесени на три етапа, започнали в петък вечерта.

Бунтовниците заявиха също, че са атакували два обекта на саудитската петролна компания „Сауди Арамко" (Saudi Aramco) в източната част на страната - газовото съоръжение в Шугадам и рафинерията в Танаджиб.

Хутите поеха отговорност и за нападението срещу международното летище в Дамам. Военният им говорител Яхя Сари заяви, че ударът е поразил целта си и е довел до нарушения във въздушния трафик.

Според официалния сайт на летището в Дамам множество пристигащи и заминаващи полети са били забавени.

Междувременно ръководената от Саудитска Арабия военна коалиция съобщи, че е свалила дрон в източната част на страната.

Вчера йеменските бунтовници отправиха ново предупреждение към пътниците, служителите и авиокомпаниите. Те заявиха, че саудитските летища не са безопасни, с изключение на тези в свещените за мюсюлманите градове Мека и Медина.

Поредицата от нападения засилва напрежението около критичната инфраструктура на Саудитска Арабия и създава риск от нови нарушения на въздушния транспорт в региона.