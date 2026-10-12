Шестима сенатори призоваха Тръмп да се откаже от сделката за руски дизел

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Шестима американски сенатори призоваха администрацията на президента Доналд Тръмп незабавно да промени курса си по отношение на плановете за закупуване на дизелово гориво от Русия. Целта на обявената от Белия дом инициатива е да се понижат високите цени на горивата, но решението предизвика недоволство в Конгреса.

Четирима републиканци и двама демократи се обединиха около обща позиция, публикувана в неделя. Според тях администрацията на Тръмп не се е консултирала с Конгреса и не е представила необходимите по закон аргументи в подкрепа на планираната сделка.

„Съединените щати не трябва да предоставят на Путин финансово спасително въже, докато Русия продължава да убива украински цивилни. Администрацията трябва незабавно да промени курса си", се посочва в изявлението.

В петък Тръмп съобщи, че е постигнал споразумение с руския президент Владимир Путин по време на телефонен разговор. Според публикацията му в социалните мрежи Русия ще достави незабавно над 300 000 тона дизелово гориво за американския и световния пазар, пише БТА.

Американският президент обяви и допълнителни количества – 500 000 тона през ноември, още 1 милион тона „незабавно след това" и 3 милиона тона „в кратък срок".

Планът предизвика критики от страна на сенатори, които смятат, че подобни покупки ще осигурят допълнителни приходи на Москва на фона на продължаващата война в Украйна.

Сред републиканците, подписали изявлението, са Сюзън Колинс от Мейн, Лиза Мърковски от Аляска, Том Тилис от Северна Каролина и Джон Къртис от Юта. Демократите са Жан Шахин от Ню Хемпшир и Ричард Блументал от Кънектикът.

Републиканецът Том Тилис заяви в интервю за Ен Би Си, излъчено в неделя, че има сериозни основания да се твърди, че президентът не спазва закона, ако администрацията пристъпи към осъществяване на плана за закупуване на руски дизел.

„Бяхме много ясни, че Русия е агресорът. Русия е тази, която може да сложи край на тази война, като се оттегли от окупираните територии", каза Тилис.

Спорът се разгаря само няколко седмици след като Конгресът прие законопроект за налагане на безпрецедентно строги санкции срещу Русия, известен като закона „Линдзи Греъм". Той предвижда президентът да наложи значителни мита върху някои от най-големите вносители на руски петрол и природен газ.

Въпреки критиките министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт заяви в неделя пред „Фокс Нюз", че администрацията ще доведе сделката до край, като използва съществуващите правни правомощия.

Според него споразумението е в интерес на американските граждани и ще помогне за понижаването на цените на горивата.

„Ще го направим, като използваме всички правни правомощия, с които разполагаме", заяви Бесънт. Той отхвърли твърденията, че действащото законодателство или законопроектът „Линдзи Греъм" възпрепятстват осъществяването на плана.

Намерението на Тръмп да осигури допълнителни доставки на дизел се превърна в повод за ново напрежение между Белия дом и част от Конгреса заради отношенията с Москва и законовите основания за подобна сделка.