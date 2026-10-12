Северна Корея изстреля няколко балистични ракети към морето

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Северна Корея изстреля в понеделник няколко балистични ракети към морето край източното си крайбрежие. Това съобщи Общото командване на въоръжените сили на Южна Корея, цитирано от световните агенции.

Това е четвъртото ракетно изстрелване на Пхенян през последния месец и идва след скорошно изпитание на хиперзвукова ракета, разработена от Южна Корея.

Ракетите са били изстреляни от района на Пхенян около 9:20 ч. местно време (3:20 ч. българско време). Една от тях е прелетяла над 900 км, преди да падне, пише БТА.

"Южнокорейските въоръжени сили засилиха наблюдението си, за да се подготвят за допълнителни изстрелвания, и поддържат състояние на пълна бойна готовност, като същевременно обменят подробно съответната информация със Съединените щати и Япония", се казва в изявлението, цитирано от агенция Йонхап.

По-рано японската брегова охрана съобщи, че Северна Корея е изстреляла два неидентифицирани обекта, за които се предполага, че са балистични ракети. И двата вероятно вече са паднали в морето, предаде Киодо.

Службата за национална сигурност на Южна Корея свика извънредно заседание, на което осъди изстрелванията като нарушение на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН. Сеул призова Пхенян незабавно да прекрати подобни действия.

Северна Корея е под международни санкции от 2006 г. заради ядрената си програма и разработването на балистични ракети.

Новите изстрелвания се извършват на фона на засилващото се напрежение между Пхенян и Сеул, след като двете страни проведоха оръжейни изпитания през последните седмици.

Миналата седмица южнокорейският президент И Дже-мьон наблюдава първото изпитание на произведена в страната хиперзвукова ракета. Говорител на южнокорейското военно командване определи днешните изстрелвания на Северна Корея като вероятна „демонстрация на сила" в отговор на успешния тест.

Последното предишно изстрелване на балистична ракета от Северна Корея беше на 3 октомври. Тогава Корейската централна телеграфна агенция съобщи, че става дума за ракета със среден обсег, изпитана под надзора на севернокорейския лидер Ким Чен-ун.

Напрежението между двете Кореи се засили и след експлозия на пехотна мина в демилитаризираната зона миналия месец, при която бяха ранени трима южнокорейски войници. Сеул обвини Пхенян, че е заложил мините, и поиска извинение. Северна Корея отхвърли обвиненията и на свой ред обвини Южна Корея в провокация.

От началото на годината Пхенян е провел повече от десет ракетни изпитания, четири от които през последния месец.

Според Сонг Сонг-джонг, професор в университета "Даеджон" в Сеул и бивш служител на южнокорейското министерство на отбраната, честите изпитания може да са опит на Северна Корея да засили позициите си преди евентуална среща на върха между Ким Чен-ун и президента на САЩ Доналд Тръмп.