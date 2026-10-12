Нетаняху поиска разследване срещу участниците в документален филм за убийства на цивилни в Газа

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Израелският премиер Бенямин Нетаняху поиска разследване срещу участниците в документалния филм "Наза" (NAZA), в който анонимни свидетели твърдят, че израелската армия умишлено взема на прицел цивилни в ивицата Газа.

В изявление на кабинета на Нетаняху се посочва, че премиерът е поискал от началника на Генералния щаб на израелската армия, директора на службата за вътрешна сигурност "Шин Бет" и държавния прокурор да започнат задълбочено разследване срещу участниците във филма и да бъдат предприети действия за подвеждането им под съдебна отговорност.

Документалната лента, отличена със специалната награда на журито на филмовия фестивал във Венеция, се основава на анонимни свидетелства на 24 членове на израелската армия и разузнавателните служби. Според разказите им израелските сили умишлено убиват голям брой цивилни при операции срещу палестинското ислямистко движение "Хамас" в Газа.

Заглавието "Наза" произлиза от военен акроним на израелската армия, обозначаващ „колатералните щети", които се оценяват преди всеки военен удар, обяснява филмът.

Продукцията беше посрещната с 25-минутни овации на фестивала във Венеция, но предизвика остра политическа реакция в Израел. Режисьорите Ювал Абрахам и Рейчъл Шор бяха обвинени в „измяна" от министри, които заплашиха, че може да бъдат лишени от израелското си гражданство, пише БТА.

"Този филм разказва лъжлива, подвеждаща и тенденциозна история, която очерня държавата Израел и армията ѝ по целия свят", заяви Нетаняху, цитиран в съобщението на кабинета си.

Премиерът обяви също, че възнамерява да внесе законопроект, предвиждащ лишаване от гражданство на хора, които според него очернят войниците на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ).

Израелската армия категорично отхвърли обвиненията във филма и изрази съмнения относно достоверността на свидетелствата на участниците в него.