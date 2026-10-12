Откриха 2000-годишен акведукт край Йерусалим, снабдявал града с вода

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Разкрит е 300-метров участък от древното съоръжение, което е функционирало с прекъсвания до преди около век

Около 300 метра от древен акведукт, снабдявал Йерусалим с вода преди близо 2000 години, бяха разкрити край кибуца Рамат Рахел в южната част на града. Находката дава нови сведения за инженерните умения на древните строители и за начина, по който водоснабдителната система е била поддържана и променяна през вековете, съобщи БТА.

Израелската служба за антики съобщи за откритието преди началото на строителството на нов жилищен квартал. Археологическите разкопки са финансирани от Израелската служба за управление на земите.

Нареченият "Долен акведукт" е пренасял вода от т.нар. Езера на Соломон, разположени южно от Витлеем, до Храмовия хълм в Йерусалим.

"Долният акведукт е бил впечатляващ инженерен проект, вероятно изграден по времето на хасмонейските царе за водоснабдяване на Йерусалим", заявиха ръководителите на разкопките д-р Бенямин Сторчан и Гил Фрейд.

Хасмонейската династия управлява Юдея през II и I век преди Христа, когато Йерусалим е важен политически и религиозен център. Осигуряването на надеждно водоснабдяване за нарастващото население е изисквало прецизни изчисления и сериозни инженерни познания.

Акведуктът се е простирал на около 21 километра от Езерата на Соломон до Йерусалим. Водата се е придвижвала изцяло под действието на гравитацията, без помпи и механични устройства. За целта строителите са поддържали изключително плавен наклон - едва около един метър на километър.

Съоръжението е разполагало и с точки за достъп, през които работниците са можели да отстраняват запушвания и да поддържат постоянния поток на водата.

Според археолозите системата е била толкова добре изградена, че е продължила да се използва, макар и с прекъсвания, до преди около 100 години.

Разкритият участък показва и как акведуктът е бил приспособяван към нуждите на различни исторически епохи. Първоначално водата е преминавала през канал, облицован с мазилка. По време на османския период, преди около 500 години, в него са били поставени керамични тръби.

Тогава външната повърхност на съоръжението също е била измазана, а в още влажната мазилка са били вградени малки камъни, които образували характерно покритие.

Тези промени свидетелстват за продължителните усилия за поддържане на водоснабдяването на Йерусалим и за адаптирането на инфраструктурата към новите технологии и потребности на населението.

Археологът д-р Амит Реем от Израелската служба за антики определи акведукта като "инженерно чудо".

"Дори днес, с всичките ни съвременни технологии, изграждането на подобна система би изисквало мащабно планиране и огромни усилия", заяви Реем. По думите му е изумително, че преди около 2000 години строителите са успели да осигурят доставката на вода до Йерусалим по този начин.

Плановете предвиждат древният акведукт да бъде включен в главния вход на новия жилищен квартал, като останките му бъдат достъпни за посетителите.

Израелската служба за антики се надява също да бъде създадена непрекъсната паркова зона покрай съоръжението. Така хората ще могат да се разхождат по трасето му от южната част на Йерусалим към Стария град.

Откритието и резултатите от новите проучвания ще бъдат представени тази седмица на годишната конференция "Нови изследвания в археологията на Йерусалим и региона".