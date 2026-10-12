Анди Бърнам: Русия се е намесила в референдума за Брекзит през 2016 г.

Британският премиер Анди Бърнам заяви, че Русия се е намесила в референдума за Брекзит през 2016 г., и предупреди за опити на Москва да влияе върху политическия живот във Франция и Германия.

Бърнам, който встъпи в длъжност през юли, е първият британски министър-председател, заявил публично, че разполага с информация за руска намеса в допитването отпреди десет години. Миналия месец той посочи, че Великобритания може в бъдеще да обмисли повторно присъединяване към Европейския съюз.

„Когато влязох на „Даунинг стрийт", поставих въпроса дали Русия се е намесила в референдума през 2016 г. Получих ясен отговор: да, намеса е имало", каза Бърнам.

Той обаче не уточни как според него Москва е повлияла на гласуването и не представи подробности за доказателствата, на които се основава твърдението му. Руското посолство в Лондон засега не е отговорило на запитване за коментар, пише БТА.

Москва и преди е отхвърляла обвиненията за намеса в референдума за Брекзит, определяйки подобни твърдения като проява на антируска истерия във Великобритания.

Изявлението на Бърнам се различава от позицията на бившия премиер Борис Джонсън, който подкрепяше напускането на ЕС. През 2020 г. Джонсън заяви, че няма доказателства за руска намеса в референдума.

На допитването през юни 2016 г. 52% от гласувалите британци подкрепиха напускането на Европейския съюз, а 48% искаха страната да остане в общността. Резултатът предизвика продължителни политически спорове и промени отношенията на Великобритания с Европа.

Според Бърнам избирателите в европейските демокрации трябва да бъдат по-добре информирани за опитите за вмешателство в политическите процеси.

„Важно е тези факти ясно да бъдат изнесени в общественото пространство. Смятам, че това ще помогне на избирателите в Германия и Франция да разберат, че част от политическите процеси се насочват от наши противници, а именно Русия", заяви британският премиер.

Доклад на парламентарната Комисия по разузнаване и сигурност от 2020 г. заключава, че британското правителство не е успяло да установи дали Русия се е намесвала в референдума за членството в ЕС през 2016 г.

В документа се посочва още, че Русия е направила опит да повлияе на референдума за независимост на Шотландия през 2014 г. Тогава мнозинството от гласувалите се обяви против отделянето на Шотландия от Обединеното кралство.

Миналия месец Бърнам заяви, че на следващите парламентарни избори би могъл да води кампания за връщането на Великобритания в ЕС. С това той отново постави на дневен ред въпроса за бъдещите отношения на страната с Европейския съюз - тема, която продължава да разделя британското общество.