След скандали за пари и скъпи подаръци - Тръмп може да уволни посланичката на САЩ в Гърция

Кимбърли Гилфойл 4 г. беше годеница на най-големия син на президента

Президентът Доналд Тръмп обмисля дали да уволни Кимбърли Гилфойл от поста ѝ на посланик на САЩ в Гърция след поредица от сигнали за неправомерно поведение, съобщи Си Ен Ен, позовавайки се на свой източник.

Тръмп следи информацията, според която Гилфойл е приемала скъпи подаръци в качеството си на посланик и е търсила пари в замяна на осигуряване на достъп до представители на американската администрация, преди да бъде утвърдена на поста от Сената. Гилфойл беше сгодена в продължение на четири години за Доналд Тръмп-младши, най-големия син на американския президент.

Публикациите са предизвикали недоволство сред високопоставени представители на администрацията, особено тъй като се появиха по време на посещението на държавния секретар Марко Рубио в Атина. Там той произнесе важна реч за западната демокрация на фона на Акропола.

Очаква се Тръмп скоро да реши дали да освободи Гилфойл, посочва източникът. В петък президентът не защити публично посланичката, когато Си Ен Ен го попита за обвиненията.

„Току-що чух за това. Жалко. Не знам", заяви Тръмп. „Чух съвсем малко. Не знам много по въпроса, но тя винаги е била много мила."Ерик Дитърс, бивш финансов дарител на Тръмп, заяви, че Гилфойл му е изпратила текстово съобщение с молба да ѝ преведе 100 000 долара за погасяване на задължение по кредитна карта American Express. Искането било отправено в дните преди утвърждаването ѝ от Сената.

Дитърс в крайна сметка не превел парите, като обяснил, че по онова време не е разполагал с достатъчно свободни средства.

Адвокат на посланичката е заявил пред вестник „Уолстрийт джърнъл", който първи съобщи за съобщенията, че Гилфойл оспорва тяхната автентичност.

По информация на източника на Си Ен Ен Гилфойл е отрекла пред представители на администрацията през миналата седмица да е изпращала въпросните съобщения.

Гилфойл запази близките си отношения със семейство Тръмп и след раздялата си с Доналд Тръмп-младши получи поста на американски посланик в Гърция.

Съюзници на президента и на сина му са заявили пред Си Ен Ен, че случилото се е неудобно за семейството, но засега не е ясно дали ще има последствия за посланичката.

Тръмп неведнъж е заявявал, че не одобрява близки до него хора да извличат финансови ползи от отношенията си с него.Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс отказа в петък да се произнесе дали Гилфойл трябва да понесе последствия, като заяви, че не желае хората да бъдат съдени в „съда на общественото мнение".

В същото време Ванс подчерта, че по принцип не одобрява практики, при които се предлагат срещи или достъп до високопоставени държавни представители срещу заплащане.

„Разбира се, не ми харесва някой да продава достъп до друг държавен служител, особено до високопоставен представител на властта", заяви вицепрезидентът.

„Нека видим каква е истината. Очевидно, ако се е случило нещо нередно, хората трябва да понесат последствията", добави той.

Към момента няма официално обявено решение на президента Тръмп относно бъдещето на Кимбърли Гилфойл като посланик на САЩ в Гърция. Твърденията за неправомерни действия остават предмет на публични обвинения и оспорване от страна на посланичката.