Франция се готви за ядрена война с нови тактики и модерно въоръжение

Френските военновъздушни сили променят подготовката си за нанасяне на ядрени удари, като отчитат уроците от войните в Украйна и Близкия изток. Целта на Париж е да засили ядреното възпиране и да покаже на Русия, че Франция е готова да защити интересите си, пише "Политико".

Четири пъти годишно около 50 френски военни самолета участват в операция „Покер", по време на която се отработват сценарии за нанасяне на ядрен удар срещу противникова държава. На фона на нарастващото значение на ядрените оръжия за сигурността на Европа Франция се стреми да гарантира, че самолетите ѝ могат да преодоляват съвременните системи за противовъздушна отбрана.

„Ясно е, че днешните ни противници не действат по начина, по който го правеха преди 10 години. Същото важи и за нас. Всички напредват и следят развитието на останалите", заяви генерал Стефан Вирем, командир на френските военновъздушни сили, отговарящ за ядрените операции, в рядко интервю за няколко медии. По думите му в сценариите на ученията се включват нови тактики и оборудване, за да се отговори на бързото развитие на военните технологии.

„Технологичните иновации се развиват с изключителна скорост във всяка област. Трябва да се адаптираме към това темпо, за да намерим начин да им противодействаме. Това винаги е сблъсък между меча и щита", обясни Вирем, посочвайки като ключови елементи самолетите носители, системите за откриване, зенитните комплекси и спътниците.

Ядрените оръжия отдавна са основен елемент от отбранителната стратегия на Франция. Руската инвазия в Украйна, редовните ядрени заплахи от Кремъл и нарастващите съмнения относно ангажимента на САЩ към европейската сигурност засилват значението на френския ядрен арсенал.

През март френският президент Еманюел Макрон обяви, че страната ще увеличи броя на ядрените си бойни глави. Париж същевременно поддържа позицията, че жизненоважните интереси на Франция имат и силно европейско измерение. Това означава, че нападение срещу Европа би могло да предизвика френски отговор, макар прагът за използване на ядрено оръжие умишлено да остава неясен.

Макрон започна диалог с няколко европейски държави за възможностите за сътрудничество в ядрената сфера. Сред страните, проявили интерес към инициативата, са Германия, Швеция, Финландия и Полша. В бъдеще те биха могли да участват и в операциите „Покер". Перспективите пред инициативата обаче могат да бъдат повлияни от президентските избори във Франция през следващата година. Крайнодясната политичка Марин льо Пен, която според цитирани в публикацията проучвания има силни позиции, заяви, че европейските държави трябва да купуват френско военно оборудване, ако искат да се възползват от защитата на френското ядрено възпиране.

„Единственият съществен въпрос е дали френското ядрено възпиране, когато обхваща жизненоважни интереси на други държави, е убедително", коментира Андре Льоблан, експерт по отбрана и сигурност в института „Монтен". Според него, тъй като Франция никога не е използвала ядрения си арсенал във война, неговата достоверност зависи до голяма степен от последователността на стратегическите послания, отправяни периодично към съюзниците и противниците.

Русия следи внимателно действията на Франция. През тази седмица Кремъл определи като част от стратегия без перспектива френско изпитание на ракета с ядрени способности, изстреляна от подводница и наблюдавано лично от Макрон. Според Вирем достоверността на ядреното възпиране зависи не само от реалните военни способности, но и от това дали съюзниците и противниците са наясно с тях.

„Нашата мисия е да преодолеем противниковата отбрана и да гарантираме на президента, както и на всеки потенциален противник, че ако той застраши жизненоважните ни интереси, ще можем да му нанесем неприемливи щети", заяви генералът.

От март Франция вече не разкрива броя на ядрените си бойни глави. Макрон определя този подход като „стратегическа неопределеност", чиято цел е да затрудни потенциалните противници при оценката на френските военни възможности. В същото време Париж прави ядрените си способности по-видими. Публичните изявления на Вирем за операция „Покер" са показателни за тази промяна. До неотдавна френските военни дори не потвърждаваха официално съществуването на операцията. Това се случва на фона на предупрежденията на представители на НАТО, военни командири и анализатори, че Русия може да нападне държава от алианса до края на десетилетието.

Вирем разкри и част от съдържанието на ученията. След симулираните изстрелвания на ядрената крилата ракета ASMPA-R екипажите анализират резултатите, въпреки че по време на тренировките не се изстрелва реална ракета. Оценяват се и очакваните загуби от френска страна при опит за проникване през противниковата противовъздушна отбрана. По думите на генерала „Покер" е реална военна операция, което позволява по-голяма свобода при подготовката в сравнение с обичайните учения в мирно време. Това включва полети над открито море при по-сложни условия и различни режими на натоварване на екипажите.

„Подготовката ни е насочена към сценарии с изключително висока интензивност в сложна среда, включително при химически, биологични, радиологични или ядрени заплахи и нападения срещу националната територия", заяви Вирем.

Париж изпълнява мащабна програма за модернизация на ядрените си способности по въздух и море. Въпреки затрудненията с публичните финанси проектобюджетът за 2027 г. предвижда 63,4 млрд. евро за отбрана спрямо 57 млрд. евро през настоящата година. Около 12% от средствата са предназначени за ядрено възпиране.

Миналата година Макрон обяви, че Франция ще възстанови дейността на четвърта авиобаза с ядрени способности в Люксьой, на по-малко от 100 километра от германската граница. Тя ще допълни съществуващите бази в Истр, Авор и Сен Дизие. До 2035 г. базата в Люксьой трябва да разполага с две ескадрили изтребители „Рафал" от стандарта F5, оборудвани с бъдещата френска хиперзвукова крилата ракета с ядрени способности ASN4G.

Френските военновъздушни сили работят и по разработването на безпилотни системи и технологии за противодействие на дронове. Военните обаче признават, че бързото развитие на технологиите може да направи новите системи остарели за кратко време.

„Погледнете какво се случва в Украйна. Появяват се нови дронове, а борбата срещу тях се развива в изключително кратки срокове. При нас е същото. Трябва да станем много по-гъвкави", заяви Вирем. Той подчерта, че Франция трябва да приеме възможността системите, които изпитва и въвежда на въоръжение, да загубят актуалността си още след година и да се налага редовно да бъдат заменяни. Опитът от последните конфликти показва също необходимостта от ракети „въздух-въздух" с по-голям обсег, способности за потискане на противниковата противовъздушна отбрана и безпилотни апарати, които да действат съвместно с пилотирани самолети.

Според Вирем в бъдеще френските военновъздушни сили може да се нуждаят от 230 бойни самолета при около 185 в момента. Причината е, че изтребителите „Рафал" с ядрени способности се използват и за конвенционални бойни задачи. Въпросът е бил повдиган неколкократно от командващия френските военновъздушни и космически сили генерал Жером Беланже. Обещанието на Макрон за разширяване на авиационния капацитет обаче не е включено в последния закон за военно планиране, приет миналото лято.

Вирем подчерта, че финансовите затруднения няма да подкопаят ядреното възпиране на Франция. „Абсолютният приоритет - сърцевината на всичко - е ядреното възпиране. Компромисите винаги се правят в полза на възпирането", заяви генералът.