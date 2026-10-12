Вълна от критики срещу предложение от 8 държави за нови ограничения върху никотинови продукти в ЕС

Искане за „замразяване“ на ЕС пазара от достъп за нови алтернативи на цигарите повдига въпроси за бъдещето на иновациите, незаконната търговия и икономическите последици

Изненадващо преди дни Нидерландия и още седем държави-членки призоваха Европейската комисия да спре навлизането на нови никотинови продукти на европейския пазар. Искането е отправено в съвместно писмо до европейския комисар по здравеопазването Оливер Вархей и е преди предстоящото преразглеждане на европейското законодателство за тютюневите изделия. Инициативата е на нидерландския министър на здравеопазването Софи Херманс и е подкрепена от Белгия, Финландия, Франция, Унгария, Латвия, Словения и Испания.

Според Херманс замразяването на новите продукти би помогнало да се предотврати младите хора да избират ново поколение никотинови изделия, които са алтернатива на цигарите, а предложението включва и идеи за ограничения върху трансграничните продажби, забрана за електронни цигари за еднократна употреба и други рестрикции.

Реакции от държавите, подкрепили инициативата

В други държани от ЕС обаче, инициативата породи критики. В Латвия например предложенията на осемте държави предизвикаха остра медийна реакция. В публикация със заглавие „Скандално писмо: Работи ли министърът на здравеопазването в интерес на сивата икономика?“ изданието LA.LV поставя под въпрос подкрепата на страната за нови ограничения в момент, когато незаконната търговия с цигари достига най-високите си нива за последното десетилетие. Според латвийските медии, цитиращи данни на KPMG, през 2025 г. делът ѝ е 18,7%, а загубените данъчни приходи възлизат на 74 млн. евро. Изданието предупреждава, че новите забрани могат допълнително да захранят черния пазар, да увеличат загубите за бюджета и да създадат рискове за националната сигурност.

В Естония критиките са не по-малко остри. Под заглавие „Скандално писмо: Ще остави ли министърът на социалните въпроси бомба със закъснител?“ изданието Terviseleht публикува позиция на организация на на потребителите на бездимни никотинови продукти. Те предупреждават, че забраните могат да засегнат десетки хиляди възрастни потребители и да ги насочат към незаконни изделия с неизвестен произход и качество. Според посочените в публикацията оценки черният пазар вече обхваща около 30% от използваните никотинови продукти в страната. Основното предупреждение е, че забраните не премахват търсенето, а могат да го изведат извън контрола на държавата, с негативни последици за здравето на потребителите, за данъчните приходи и сигурността. „Ограниченията биха оказали пряко и отрицателно въздействие върху стотици хиляди хора в Европейския съюз, включително в Естония, които с помощта на бездимни продукти са се отказали от изключително вредното тютюнопушене“, се казва още в публикацията.

Какво ще означават тези предложения за България

България вече прилага редица ограничения, които съвпадат с част от целите на инициативата. Еднократните електронни цигари - със или без никотин - са забранени, а за никотин-съдържащите продукти е въведен максимален таван от 20 мг никотин на единица продукт. Продажбите на лица под 18 години са забранени, рекламата е ограничена, а за всички тютюневи и никотинови изделия има пълна забрана за онлайн и трансгранични дистанционни продажби.

На този фон България се отличава и с устойчиво нисък дял на незаконните цигари. Според националното изследване делът на цигарите без български акцизен бандерол е сред най-ниските равнища в ЕС и се движи между 2%-3% вече повече от десет години. Тези данни показват, че последователният контрол и сътрудничеството между институциите могат да ограничават незаконния пазар без забрана на законно предлаганите продукти.

Същевременно България остава сред държавите с най-високо разпространение на тютюнопушенето в ЕС. Това поставя различен приоритет: наред със защитата на непълнолетните, за които има законова забрана за продажба, политиката за контрол на тютюна трябва да достига до големия брой пълнолетни пушачи. „Замразяване“ на бъдещи продуктови категории, без индивидуална научна оценка на техните характеристики и рисков профил, може да ограничи възможността за развитие на добре регулирани алтернативи, като не решава причините за високото ниво на пушене. Българският пример показва и че действащата европейска рамка вече позволява на държавите членки да въвеждат по-строги национални мерки, когато те са обосновани, необходими и пропорционални. Именно по този ред Европейската комисия одобри българската забрана на електронните цигари за еднократна употреба през март 2026 г. Това поставя въпроса дали изобщо е необходима общоевропейска забрана на все още несъществуващи категории, или по-ефективен би бил подход, който съчетава настоящите общи мерки за Съюза, възможността на страните да прилагат национални мерки, базирани на научна и пазарна оценка и по-силен контрол върху прилагането на законите.

Забрани вместо иновации – противоречие с европейската политика за конкурентоспособност

Един от основните въпроси, коийо възниква като последствие от инициативата на „осемте“, е как предложеното „замразяване на пазара“ се вписва в европейските приоритети за конкурентоспособност, иновации и намаляване на регулаторната тежест. Като явно противоречие се откроява позицията на Латвия, Словения и Унгария. Само седмици по-рано трите държави се присъединиха към водената от Австрия друга група от 13 страни членки, която призова Европейската комисия да обяви мораториум върху нови законодателни инициативи извън приоритетните за ЕС – т.нар. „Европейска година на опроставянето“. Инициативата настоява ЕС временно да постави акцент върху изпълнението и опростяването на действащите правила, вместо върху създаването на нови регулаторни задължения, и предлага систематичен преглед - своеобразно „основно почистване“ - на законодателството във всички сектори. Целта е да бъдат запазени необходимите норми, актуализирани остарелите и премахнати онези, които създават разходи без ясна добавена стойност. Подписалите държави настояват още новите европейски правила да преминават през по-строга оценка за въздействието им върху конкурентоспособността, иновациите, субсидиарността и пропорционалността.

Кой печели, ако законните продукти изчезнат от пазара?

Един от най-сериозните въпроси, които повдигат предложенията на осемте държави, е какво се случва с потребителите, когато законните и контролирани продукти бъдат забранени или достъпът до тях бъде силно ограничен. Забраните сами по себе си не означават, че търсенето ще изчезне. Съществува риск част от потребителите да се насочат към незаконни канали за продажба, където продуктите са с неясен произход и качество и остават извън регулаторния контрол. Този риск е особено важен за държави като Франция, Белгия и Нидерландия, които вече се сблъскват със значителни проблеми с незаконната търговия с тютюневи изделия, имайки предвид, че над 40% от потреблението на цигари във Франция е извън законния пазар, а в Белгия и Нидерландия делът надхвърля 20%. Разрастването на нелегалния пазар има последици, които имат пагубно въздействие отвъд тютюневия сектор. Всяка покупка, която се пренасочва от законния към незаконния пазар, означава потенциална загуба на данъчни приходи, допълнителни стимули за организираната престъпност и, много съществено – всеки незаконен продукт носи огромен потенциал за непредвидени здравни последици от нерегламентирано съдържание в тях. Налагане на рестрикции и забрани върху законните производители и търговци е идея, която облагодетелства нелегалните оператори, които не спазват изискванията и стандартите за продуктите и не плащат дължимите данъци. Не по-малко важни са последиците за самите потребители. Пълнолетните пушачи, които са заменили цигарите с бездимни алтернативи, могат да се окажат изправени пред ограничен избор на законни продукти, връщане към цигарите, а при липса на регулирани алтернативи - да потърсят продукти на черния пазар.

Същественият въпрос за бъдещата европейска регулация е къде е границата: прекомерните ограничения могат да постигнат обратен на търсения ефект – вместо по-добър контрол върху законните никотинови алтернативи на цигарите, да изтласкат част от потреблението извън закона?

Докъде се простират правомощията на Брюксел?

Инициативата повдига и въпроси за принципите, по които Брюксел действа при законодателни намерения, залегнали в правото на ЕС – това са принципите на доброто регулиране, на субсидиарност и пропорционалност. Те изискват европейските мерки да бъдат обосновани спрямо целите, които преследват, и да не надхвърлят необходимите мерки за постигането им. Предложенията на осемте държави засега представляват ограничена политическа инициатива и дебатът вече излиза извън рамките на здравната политика. Той засяга други теми – за конкурентоспособността, инвестициите, заетостта, селското стопанство, законната търговия и потребителския избор в ЕС. Дали Европа ще намери баланса - едновременно да защити най-младите хора и общественото здраве, като ограничи незаконната търговия и запази научно обоснованите иновации.