Любомир Кючуков: Крайно време е Европа да лансира своята визия за края на войната в Украйна

Европа губи политическо влияние и отсъства от ключовите преговори за разрешаване на международните конфликти. Необходимо е Европейският съюз да предложи собствена визия за това кога и как може да приключи войната в Украйна, вместо да реагира на решенията на САЩ и Русия. Това заяви дипломатът и бивш заместник-министър на външните работи Любомир Кючуков в сутрешния блок на Би Ти Ви.

Той коментира обявената сделка между президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин за продажба на руски дизел на американските и международните пазари. Според Кючуков договореността поставя сериозни въпроси за координацията между Вашингтон и европейските съюзници, за бъдещето на санкциите срещу Русия и за перспективите пред преговорите за Украйна.

Според него сделката повдига въпроси и за отношенията във Вашингтон, особено на фона на последвалите публични реакции и критики към Тръмп. Кючуков отбеляза, че американският президент отново е поставил въпроса за провеждането на избори в Украйна и за необходимостта страната да има нов президент.

Според Кючуков подобни изявления се появяват периодично, особено когато преговорите за прекратяване на войната не постигат напредък. Той свърза момента на сделката и с вътрешнополитическите интереси на американската администрация, включително предстоящите междинни избори в САЩ и напрежението на пазара на горива.

Очакванията за значително поевтиняване на дизела в резултат на договореността са ограничени, но политическият ефект може да бъде съществен. По думите на Кючуков тепърва ще стане ясно дали това ще донесе позитиви на Тръмп, или ще задълбочи критиките към него.

Според Кючуков действията на американския президент Доналд Тръмп поставят Европа в сложна позиция. От една страна, решенията на Вашингтон невинаги съвпадат с европейските интереси, а от друга – европейските лидери се стремят да избегнат открито задълбочаване на напрежението със САЩ.

„Може би е крайно време Европа да лансира собствена визия за това кога и как свършва тази война", каза той.

По думите му ЕС до голяма степен отсъства от преките преговори между Русия и Украйна. Затова Европа трябва да използва инструментите, с които разполага, включително санкциите, не само като средство за натиск, но и като част от евентуален преговорен процес.

Кючуков посочи, че въпросите за санкционния режим и бъдещата архитектура на сигурността в Европа могат да бъдат сред темите, по които да се търси диалог с Москва. Според него европейските държави трябва да работят за предотвратяване на ново трайно разделение на континента и за намиране на дипломатически изход от войната.

Според Кючуков Европа вече губи позиции в глобалната политика. Една от причините за това е стремежът на САЩ да съсредоточат икономическите, политическите и военните си ресурси върху съперничеството с Китай, като оставят на европейските държави по-голяма част от отговорността за ограничаването на руското влияние.

Друг проблем са последиците от войната за европейските общества. Кючуков посочи нарастващото недоволство заради влошаването на качеството на живот и големите средства, които се насочват към подкрепа за Украйна. Към това се добавя и усещането, че Европа няма достатъчно влияние върху решенията за прекратяване на конфликта.

Според Кючуков през последните години ЕС все по-рядко участва като посредник в решаването на големите международни конфликти. По думите му Европа трябва да премине от реактивен към проактивен подход, като формулира конкретни цели и предложения за дипломатическо решение.

„Това, което ние правим в момента, за съжаление, като че ли е по-скоро да се подготвим за война, отколкото да я предотвратим", заяви дипломатът.

Кючуков отхвърли възможността капитулацията на Украйна да бъде приемлив изход от конфликта за Европа. Според него, ако се изключат двата крайни сценария – разрастване на войната до пряк глобален сблъсък между НАТО и Русия или капитулация на една от воюващите страни, единствената реалистична възможност остава политическото решение чрез дипломация.

По думите му войната изтощава не само Украйна и европейските държави, но и Русия. Москва обаче засега не показва готовност за отстъпки, тъй като продължава да разчита, че може да постигне целите си по военен път.