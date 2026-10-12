Нови възможности за българите с имоти в Гърция, близо 1 млрд. евро за енергийни инвестиции

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Българските граждани, които притежават жилища и ваканционни имоти в Гърция, могат да бъдат сред потенциалните ползватели на бъдещи програми за енергийно обновяване. Европейската комисия е одобрила разширяване на националната клауза за отклонение за Гърция, което създава бюджетна възможност за близо 1 млрд. евро допълнителни инвестиции до 2028 г.

Сред предвидените направления са финансиране на термопомпи, слънчеви бойлери, батерии за съхранение на електроенергия и мерки за подобряване на енергийната ефективност. Част от инвестициите ще бъдат насочени и към зарядни станции за електромобили, железопътна безопасност и обновяване на обществени сгради.

Новината представлява интерес за българите, които притежават апартаменти, къщи или ваканционни жилища в Гърция, особено в районите на Халкидики, Кавала, Тасос и останалите популярни сред българските граждани дестинации.

При откриването на съответните програми собствениците биха могли да получат възможност да кандидатстват за финансова подкрепа за модернизиране на отоплението, използване на слънчева енергия или намаляване на разходите за електроенергия.

Съществен въпрос обаче остава дали бъдещите програми ще обхващат само основни жилища, или ще допускат и втори домове и ваканционни имоти. Не е уточнено и дали ще има изисквания за постоянно пребиваване, данъчно местожителство или определен минимален период на използване на имота.

Българското гражданство само по себе си не означава нито автоматично право на финансиране, нито изключване от бъдещите програми. Допустимостта ще зависи от конкретните условия, които гръцките власти предстои да обявят.

На този етап решението на Европейската комисия осигурява допълнителна бюджетна възможност, но не представлява вече отворена програма за субсидии.