Кая Калас: Ако Русия прекрати войната, в Украйна ще има избори

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Ако Русия прекрати войната, в Украйна ще бъдат проведени избори. Това заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас в Люксембург, коментирайки настояванията на Вашингтон и Москва за ново гласуване в страната.

„Винаги изборите са свързани с борба между вътрешни групи, но докато има война, е важно народът да бъде единен", каза Калас пред журналисти преди заседанието на външните министри на ЕС, пише БТА.

Според нея единственият начин войната да бъде прекратена е чрез засилване на натиска върху Русия. Затова ЕС призовава САЩ да налагат санкции и да отчитат мерките, които вече са предприети от европейските държави, посочи Калас.

Тя приветства съобщенията за постигане на т.нар. енергийно примирие и изрази надежда, че договореностите ще бъдат спазвани. По думите ѝ от подобно споразумение има интерес и самата Русия.

„Ако нямаше война, рафинериите нямаше да понасят удари", отбеляза Калас.

Европейският представител подчерта, че санкциите на ЕС биха имали значително по-силен ефект, ако и САЩ прилагат подобни мерки. По думите ѝ наложените ограничения са лишили Русия от приходи в размер на 1 трилион евро, които иначе биха могли да бъдат използвани за финансиране на войната.

Калас съобщи още, че се очаква Съветът на ЕС да одобри добавянето на още 1600 лица и организации към европейските санкционни списъци, свързани с руската война срещу Украйна.

Предвидените мерки са насочени срещу представители на руския военно-промишлен комплекс, както и срещу хора, отговорни за организирането на избори в окупираните украински територии, които ЕС не признава.